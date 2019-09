Féminicide : l'émouvant hommage de Cagnes-sur-Mer à Salomé

REPORTAGE

Plus de 500 personnes ont défilé samedi en fin d'après-midi à Cagnes-sur-Mer pour rendre hommage à Salomé. La jeune femme de 21 ans a été tuée la semaine dernière par son compagnon, devenant la 100e victime de féminicide en France depuis le début de l'année.

"Les hommes doivent aussi manifester pour montrer qu'il n'y a pas que des idiots"

Une marche d'une quinzaine de minutes a eu lieu, dans le silence, avec des affiches portant chacun des noms de 103 femmes tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Le père de Salomé, présent à l'arrière du cortège, était entouré de plusieurs membres de la famille et des amis. "Je connais le papa, c'est pour ça qu'on est là, pour les soutenir et les aider. On est tous touchés. Ça ne la ramènera pas, mais c'est important. J'ai deux filles, si ça leur arrivait je serai complètement dévasté", témoigne

Une élue a paris la prole et a mis les larmes aux yeux de la foule en reprenant les mots de la mère de Salomé : "J'ai mis neuf mois pour porter ma fille, il en a mis neuf mois pour la faire mourir". De quoi provoquer l'émotion de deux jeunes garçons de 16 ans, venus eux aussi rendre hommage à Salomé. "Dans ma vie privée j'ai déjà eu ça, en tant que spectateur", raconte le premier. "Les hommes doivent aussi manifester pour montrer qu'il n'y a pas que des hommes comme ça, pour montrer qu'il n'y a pas que des idiots", appuie le second.

L'auteur présumé du meurtre, un homme de 26 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire en début de semaine.