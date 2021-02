Faute de Salon cette année, les agriculteurs invitent les Français à la ferme

REPORTAGE

Il devait débuter ce samedi mais, Covid-19 oblige, il n'y aura pas de Salon de l'Agriculture cette année. Les agriculteurs de la Confédération paysanne invite donc les Français à venir les voir ce week-end, directement sur leurs exploitations. Un "salon à la ferme" pour partager avec les paysans de sa région leur vision de la production. Un peu partout en France, éleveurs, céréaliers et maraîchers se préparent à recevoir des visiteurs.

"Ce n'est pas compliqué : puisqu'on ne peut pas aller à Paris, il faut que les gens fassent salon dans nos fermes !", résume auprès d’Europe 1 Sylvie Colas, productrice de volailles près de Lectoure dans le Gers, et porte-parole de la Confédération paysanne. Elle entend montrer à ses visiteurs sa conception de l'élevage et de l'agriculture. "Il faut que les gens comprennent la réalité de notre métier, la réalité de nos productions et le fait que nous sommes à la croisée des chemins. Maintenant, il faut changer de système. On voit bien qu'on a été trop loin dans l'industrialisation, et c'est pour cela qu'on invite les gens à prendre un bon bol d’air dans nos campagnes, et à défendre l'agriculture paysanne".

200 fermes accessibles au public

À l'autre bout du département, Thomas Carlier rassemble ces 150 brebis, aidé par Toundra, son chien patou. Il est heureux de partager sa passion avec ses clients : "C’est un devoir. On est là pour nourrir les gens, et pour les nourrir d'une certaine façon. Notre projet, ce n'est pas de faire en sorte que tout le monde puisse avoir, tous les midis, du gigot d'agneau, mais plutôt de produire une viande de qualité qui peut être plus rare dans les assiettes, mais bien meilleure", fait-il valoir.

Thomas Carlier est éleveur de brebis dans le Gers. @Benjamin Peter pour Europe 1

En tout, ce sont 200 fermes qui seront ouvertes ce week-end en France (la liste est à retrouver ici), dont douze dans le département du Gers.