Du 27 février au 6 mars, Europe 1 s'installe dans le salon des agriculteurs

Samedi 27 février

• Julien Denormandie, ministre de l'agriculture et de l'alimentation, est à 8h15 l'invité exceptionnel de Thierry Dagiral dans Europe Matin week-end.

Lundi 1er mars

• Sébastien Krebs sera, dès 5h, en direct de la ferme de Forges à Saint-Philbert-des-Champs, dans le Calvados pour une matinale spéciale . Habituée de la chronique « Les doigts dans l’assiette », Isabelle de Radiguès, accompagnée de son fils, fera visiter son exploitation aux auditeurs. La première partie d’Europe Matin sera consacrée à « La vie quotidienne à la ferme » et à « l’agriculture raisonnée » pratiquée au sein de l’exploitation avant de laisser place aux produits du terroir et aux enjeux économiques en seconde partie. Entouré d’éleveur laitier, de producteur de fromage, de maraicher bio ou encore de vétérinaire en clinique, Sébastien Krebs sera notamment en compagnie de Benoit Charbonneau, maire de la commune voisine de Moyaux, producteur de jus de pommes, cidre, calvados et pommeau et Fanny Agostini, chroniqueuse maison, en direct depuis sa ferme de Boisset dans le Cantal, livrera aux auditeurs d’Europe 1 et aux agriculteurs ses conseils pour passer au bio.

• Julian Bugier proposera dans Europe Soir(18h-20h) un débat sur la thématique « Être paysan en 2021 ».

Jeudi 4 mars

• Élisabeth Assayag et Emmanuel Duteil donnent rendez-vous aux auditeurs pour une émission spéciale de La France bouge depuis la ferme de Grignon, dans les Yvelines.Créée en 1919 par des étudiants, elle est la propriété de l’école AgroParisTech, et sert de laboratoire pour toutes sortes d’innovations en matière d’élevage et de culture. Ferme auto-suffisante en énergie, elle expérimente des compléments alimentaires innovants afin de diminuer les émissions de méthane, ainsi que l’impact de l’agriculture sur l’environnement et le climat.

Samedi 6 mars

• Laurent Mariotte et son équipe invitent, entre 11h et 12h30, les auditeurs à leur Table des bons vivants, pour une émission spéciale depuis la ferme de Châtenoy, en Seine-et-Marne. Une exploitation familiale dédiée à l’agriculture biologique qui propose à sa clientèle de la vente directe. Ils recevront, à cette occasion, Edouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la terre qui porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.