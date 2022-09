Familles monoparentales : bientôt des aides étendues pour la garde d'enfants de 6 à 11 ans

L'aide financière à la garde d'enfant, actuellement versée par les CAF jusqu'à l'entrée au CP, va être étendue jusqu'à l'entrée au collège pour les familles monoparentales, a annoncé mardi le ministre des Solidarités, précisant que cette mesure figurerait dans le budget de la "Sécu" présenté la semaine prochaine.

Le "complément du libre choix du mode de garde" (CMG), alloué aux familles sous conditions de ressources et actuellement limité aux six ans de l'enfant, sera étendu "aux familles monoparentales pour les enfants de 6 à 11 ans révolus", a indiqué Jean-Christophe Combe lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de l'information sociale (AJIS). "C'est une mesure sociale extrêmement forte", a-t-il ajouté, soulignant que "30% des familles monoparentales sont en situation de pauvreté".

Un dispositif annoncé lors de la campagne présidentielle

Ce dispositif avait été annoncé par le président de la République pendant la campagne pour sa réélection. Deux autres mesures en faveur des familles, et devant figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), avaient été annoncées début septembre. La première concerne la revalorisation de 50% de la pension alimentaire minimale versée aux familles monoparentales, qui passera de 123 à 185 euros par mois.

La deuxième porte sur le reste à charge pour les familles qui font garder leur jeune enfant. Actuellement, il est plus cher de recourir à une assistante maternelle qu'à une crèche, mais les aides vont être révisées pour que le reste à charge soit le même, quel que soit le mode de garde, a précisé mardi Jean-Christophe Combe. "Si ces mesures sont confirmées, c'est évidemment une bonne nouvelle", a réagi auprès de l'AFP Sandra Onyszko, directrice de l'UFNAFAAM, une fédération de familles d'accueil et assistants maternels.

Le "crédit d'impôt instantané" pour les gardes d'enfant de plus de 6 ans

Les différences actuelles de reste à charge créent une "concurrence" entre les modes de garde au détriment des assistantes maternelles, qui dans certains départements ne trouvent pas de travail et abandonnent la profession, a souligné cette responsable. "Mais nous demandons à voir comment le CMG va évoluer : l'enveloppe globale va-t-elle augmenter, ou y aura-t-il une redistribution, qui fera des gagnants et des perdants?", a-t-elle demandé.

Une autre mesure susceptible d'aider financièrement les familles est par ailleurs entrée en vigueur cette semaine : les parents qui recourent à une garde d'enfant à domicile pour leur enfant de plus de 6 ans (par exemple après l'école, ou le mercredi), peuvent désormais bénéficier du "crédit d'impôt instantané".

Concrètement, les familles ne payent donc plus que la moitié du coût réel de la prestation, l'Urssaf réglant directement l'autre moitié - alors que jusqu'à présent, elles ne récupéraient le crédit d'impôt qu'un an plus tard. Cette nouvelle facilité est valable, que l'aide à domicile soit rémunérée via un prestataire ou directement par les parents. Une "très bonne nouvelle", susceptible d'améliorer la lutte contre le travail au noir, a salué la Fédération du service aux particuliers (FESP).