Face aux fusillades, l'angoisse monte chez des enseignants et des parents d'élèves d'une école de Nîmes

La sécurité est loin d'être gagné dans le quartier de Chemin-Bas-d'Avignon à Nîmes. De nombreuses mères craignent tellement pour la sécurité de leurs enfants qu'elles continuent pour beaucoup de les garder à la maison. "J'ai peur qu'il y arrive un drame ou pire : une balle perdue. On a peur de tout ça. On n'est plus en sécurité. Ça tire juste en face de l'école. Mais j'ai entendu les tirs à la maison aussi. C'est une panique à bord pour récupérer nos enfants. Ça ne va plus, ça ne va plus.", se désole cette mère de famille.

Ce mercredi après-midi, les directeurs de l'école Georges-Bruguier, situé au cœur des fusillades, étaient reçus à la préfecture de Nîmes. À l'extérieur des enseignants, des représentants des syndicats, quelques parents d'élèves étaient rassemblés pour montrer leur colère.

"Je ne sais pas si je serai encore en état de revenir lundi prochain"

Et cette insécurité dure depuis bientôt deux semaines. La majorité des enseignants de l'établissement sont toujours en arrêt, à l'image de Nathalie qui ne sait pas si elle aura le courage et la force de reprendre la semaine prochaine.

"Je ne sais pas si je serai encore en état de revenir lundi prochain. Je n'en sais rien. Je vois ma psy demain. Et d'en parler, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ce qui rajoute au choc, c'est la lenteur de la réponse apportée. De tirer la sonnette d'alarme depuis quelques années, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment pris en compte", raconte, désarçonnée, cette professeure.

La préfecture promet de maintenir le dispositif de sécurité actuel. La mairie a déjà, de son côté, rehaussé les grilles de l'école afin de lutter contre les intrusions et l'entrée de l'établissement. Cette dernière doit être aussi déplacée prochainement pour ne plus faire face aux points de deal. Mais tous préviennent, parents comme professeurs, qu'il faudra tout simplement penser à délocaliser l'école hors de ce quartier.