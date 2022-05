Face aux conditions météos favorables, le succès fulgurant des activités en plein air

Un air d'été souffle sur la France. Depuis plusieurs semaines, le soleil règne sur le territoire. Une météo ensoleillée avec des températures exceptionnelles qui ravissent les Français, qui profitent des week-ends pour sortir en famille. Les activités de plein air sont particulièrement privilégiées, comme l'accrobranche. Une discipline qui connaît un franc succès depuis le début de l'année, constate Arnaud Mahy, exploitant de parcs d'aventure depuis 14 ans et président du syndicat des loisirs actifs.

"On se réjouit du soleil qu'il y a en ce moment. La météo a un impact énorme sur notre activité et on est dans une situation post-Covid qui a poussé les familles vers les activités de plein air. Donc, sur un beau week-end, la fréquentation peut être augmentée de 10 à 20 % par rapport à la période antérieure, en 2019."

"Jusqu'à 100.000 clients par jour"

Pour le président du Syndicat des loisirs actifs, qui regroupent plus de 400 adhérents, soit 3/4 de la profession, le retour des clients est une aubaine après deux années marquées par la pandémie de Covid-19. "Je pense qu'effectivement on va avoir une fréquentation importante sur l'ensemble des parcs en France, cette année. On peut s'attendre à accueillir jusqu'à 100.000 clients par jour dans toute la France", assure Arnaud Mahy.

Et avec 500 parcs d'accrobranche et 120 parcs aquatiques gonflables sur le territoire, "tout le monde en a un à moins de 30 kilomètres de sa zone de résidence. Et c'est vrai que c'est un loisir qui est facile d'accès", se félicite-t-il.