Avec le retour du soleil, les Parisiens et les touristes (re)découvrent la ville

28 à Bordeaux, 26 à Nantes et à Strasbourg et jusqu'à 27 degrés dans les rues de la capitale. Des températures estivales, un ciel dégagé : toutes les conditions sont réunies pour prolonger un peu plus le week-end en ce beau lundi. Les touristes profitent aussi du soleil pour découvrir Paris. De faux airs de mois d'août sur le Champ-de-Mars, des serviettes étalées par terre, un soleil éclatant : le cadre idéal pour un pique-nique parisien, pour ces deux touristes serbes. "On est en train de boire du champagne avec des fraises. Nous avons aussi du fromage et des olives", détaille l'une d'elle.

La Serbe l'assure, le printemps à Paris, "c'est parfait", puisque ce sont "les meilleures températures" : "Il ne fait ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait."

Du thé glacé plutôt que des cours

Un temps estival qui n'a rien à envier à la chaleur du sud d'après Angélique et Nicole. Les deux retraitées sont "méditerranéennes", donc elles aiment "bien le beau climat" avec "le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent", décrit-elle en s'esclaffant.

Ce soleil est aussi une bonne excuse pour faire l'école buissonnière. Aujourd'hui, pas de cours de communication pour Claire et ses amis, mais plutôt un bon thé glacé. "Après manger, on s'est dit : 'Indice UV 5, jardins incroyables, tour Eiffel...", liste l'étudiante, avant de poursuivre : "On s'est dit 'Venons ici', et on est toujours là alors qu'il est 16 heures." Des températures qui redonnent le sourire et même l'envie de pousser la chansonnette. Claire entonne la célèbre chanson Le lundi au soleil de Claude François.