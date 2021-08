Face à la flambée du Covid-19, activation du plan blanc dans les hôpitaux corses

Face à la quatrième vague de Covid-19, l'agence régionale de santé de Corse a activé mardi le "plan blanc régional" afin d'ouvrir "de nouvelles capacités d'hospitalisation" à Bastia où le taux d'occupation "dépasse 79%". "La circulation virale et plus particulièrement du variant Delta s'accélère en Corse avec un taux d'incidence de 650 pour 100.000 habitants" et de "830 pour 100.000 habitants en Haute-Corse", indique l'ARS dans un communiqué. Vendredi, le taux d'incidence global en France s'établissait à 224 cas pour 100.000 habitants.

L'île de Beauté a connu ce week-end le plus gros chassé-croisé de touristes de l'année avec plus de 130.000 personnes qui sont arrivées en Corse ou l'ont quittée. Cette augmentation de la population insulaire créé déjà des tensions sur le système hospitalier de l'île, renforcées par la reprise de l'épidémie depuis mi-juillet en Haute-Corse.

Anticiper la quatrième vague

La flambée actuelle du Covid-19 entraîne "une nette augmentation des hospitalisations" à Bastia où les taux d'occupation dépassent les 79%, "rendant nécessaire l'ouverture de nouvelles capacités d'hospitalisation", souligne l'agence de santé. L'ARS justifie également l'activation du plan blanc "pour une durée minimale de quatre semaines" afin "d'anticiper" les aménagements nécessaires pour parvenir à accueillir les futurs patients Covid au centre hospitalier d'Ajaccio.

Ce plan blanc permet de mobiliser l'ensemble des personnels de santé afin d'augmenter le nombre de lits en réanimation et en hospitalisation des patients Covid. Il vise à organiser des déprogrammations d'opérations tout en "sanctuarisant" les urgences, la cancérologie, y compris les rendez-vous de dépistage, et les opérations "de tout patient dont le report de prise en charge induirait une perte de chance". Il convient donc d'organiser ces déprogrammations, pour permettre la prise en charge de ces patients et prioriser leur transfert, précise l'ARS qui procédera à un "réexamen régulier de la situation".

Le retour de certaines restrictions

Des mesures restrictives ont été mises en place dès la mi-juillet en Corse pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 avec notamment le retour du masque obligatoire dans les principales villes et l'interdiction de rassemblement de plus de dix personnes dans les espaces naturels après 21 heures. Les événements festifs (baptêmes, mariages) rassemblant plus de 50 personnes doivent être déclarés en préfecture.

Au total, 235 personnes sont mortes sur l'île de 340.000 habitants depuis le début de l'épidémie dont un homme de 85 ans mardi en Haute-Corse. Globalement, 65 personnes sont hospitalisées actuellement dont 14 en soins intensifs ou réanimation, soit 17 de plus que vendredi, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé publié mardi. Du côté de la vaccination, 61,2% de la population insulaire a reçu une première dose et 49,8% les deux doses.