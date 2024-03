Fabien Ferré, nouveau chef trois-étoiles au Guide Michelin : «Je suis un petit Bourguignon qui fait sa petite popote»

Il est devenu ce lundi le plus jeune chef triplement étoilé de l'histoire. En obtenant les trois macarons du Guide Michelin 2024, la plus prestigieuse des récompenses pour un restaurateur, Fabien Ferré, 35 ans, a su se hisser au rang de son mentor. Son établissement, La Table du Castellet, situé dans la commune du même nom, dans le Var, avait perdu ses trois-étoiles après le départ de l'ancien chef, Christophe Bacquié en 2022. Avant de partir, ce dernier décide de confier les clés du camion à son second, Frédéric Ferré, qui n'a donc mis qu'un an avant de pouvoir afficher de nouveau la distinction suprême.

Au micro d'Europe 1 ce lundi soir, l'émotion avait encore du mal à retomber. "J'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du monde", confie-t-il d'entrée. Pour autant, hors de question de se laisser griser ou de renier son identité. Ces trois-étoiles "ne changeront rien à ma façon de cuisiner, ça, c'est sûr", clame-t-il. Et d'assurer que "la proximité avec nos clients" serait préservée. "Nos clients viennent pour cela aussi", rappelle Fabien Ferré.

Au contraire, opérer des changements dans la cuisine irait à l'encontre des raisons qui ont poussé le Guide Michelin à récompenser l'établissement, selon lui. "Ça ne changera rien à nos valeurs. Par contre, on va s'efforcer de toujours maintenir la même qualité". Le chef le concède toutefois : la grande famille qui compose ce restaurant sera peut-être amenée à s'agrandir. "Au niveau du staff, je pense qu'on devra recruter quelques profils. Par la force des choses, je pense qu'on n'a pas le choix".

Se définissant comme "un petit Bourguignon qui fait sa petite popote", Fabien Ferré promet donc de conserver cette cuisine "qui vient du cœur" et qui rejette la complexité. "Je vais à l'essentiel. Je veux rendre ma cuisine lisible et que ce soit cohérent dès le premier coup de fourchette du client", conclut-il.