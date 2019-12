Explosion rue de Trévise : "La ville de Paris participera à la manifestation de la vérité"

La ville de Paris a réagi, lundi soir, à sa mise en cause dans la dramatique explosion de la rue de Trévise, survenue il y a près d'un an. Un collège d'experts nommé par l'instruction a en effet rendu public son rapport, dans lequel il pointe les "manquements" du service de voirie de la mairie. Ce document, qualifié d'"extrêmement sévère pour les services de la ville de Paris" par l'avocat des parties civiles, Me Olivier Morice, appelait une réponse rapide.

"La ville en tirera toutes les conséquences nécessaires"

"La ville participera activement à la manifestation de la vérité dans l'intérêt des victimes et en tirera toutes les conséquences nécessaires", a déclaré Ivoa Alavoine, directrice des affaires juridiques, lors d'une allocution sans question. "La ville sera également partie prenante de l'expertise civile, qui sera ordonnée le 15 janvier 2020".

Alors que Me Olivier Morice a également appelé les services de la capitale à "permettre à ceux qui sont victimes d'être indemnisés" et relogés rapidement, Ivoa Alavoine a assuré que la mairie "se trouvera toujours aux côtés des victimes et de leur famille en leur fournissant toute l'aide nécessaire, notamment en matière de relogement, comme c'est le cas depuis le dramatique accident survenu le 12 janvier dernier".