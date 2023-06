«Je n'ai même pas pu récupérer des affaires» : après l'explosion d'un immeuble à Paris, la galère des sinistrés

Après l'effondrement d'un immeuble dans le Ve arrondissement de Paris ce mercredi, les secours recherchent toujours sous les décombres une personne portée disparue. Le bilan provisoire de ce drame rue Saint-Jacques est de 37 blessés, dont quatre en urgence absolue. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'explosion. Ce jeudi matin, le quartier est toujours bouclé. De nombreux riverains ont dû être relogés.

"Je suis assez inquiet"

Dans l'immense hall de la mairie de Paris aux allures de palais versaillais, des bancs de fortune sont installés à la va-vite. Damien, assis, le regard dans le vide, fixe sa montre dans l'attente d'une solution. "Je ne vais pas pouvoir dormir chez moi pendant un petit moment. Tout ce que je sais, c'est que les fenêtres ont été soufflées. Du coup, je suis assez inquiet vis-à-vis de ça", explique-t-il.

"Je n'ai même pas pu récupérer quelques affaires", poursuit-il. Camille et sa mère vivent la même situation : "On n'a réussi à dire aux policiers qu'on avait besoin d'affaires car je passe le bac demain. Ils nous ont accompagnés en bas de l'immeuble. On a vu qu'il n'y avait pas d'électricité du tout. On va aller chez ma grande sœur car elle peut nous héberger", détaille Camille.

Reloger en urgence

Pour ce qui est des autres sinistrés, les services municipaux tentent de les reloger en urgence. "Il y a beaucoup de personnes âgées, certains ont trouvé des solutions dans leur famille. Pour les autres, la solution de relogement la plus facile et la plus rapide est l'hôtel. Peut-être faut-il également trouver des logements dans des résidences étudiantes", rapporte Christine Lacombe, directrice de la Régie immobilière de la Ville de Paris.

Les sinistrés s'inquiètent : dans quel état vont-ils retrouver leur appartement ? Des vigiles sont envoyés sur place pour veiller sur les immeubles.