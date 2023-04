EXCLU EUROPE 1 - Des patients lourdement hospitalisés visitent le Louvre grâce à la réalité virtuelle

Depuis 2013, le musée du Louvre et l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) se sont associés pour offrir aux soignants et aux patients le plaisir de contempler des œuvres d'art, comme une parenthèse hors du quotidien. En dix ans, plus de 12.000 patients ont pu bénéficier de ce dispositif, et plus de 3.400 professionnels ont pu assister à des formations, des ateliers, des visites guidées avec des spécialistes de l'art.

Pour célébrer ces 10 années de partenariat, le musée du Louvre et l'AP-HP ont imaginé une programmation spéciale avec des conférences et des visites du Louvre. Pour certains patients, la visite s'est faite depuis l'hôpital, avec des casques de réalité virtuelle. Europe 1 s'est rendue à l'hôpital du Kremlin Bicêtre où les patients ont pu contempler la Joconde.

Une expérience "récréative"

Une fois, le casque de réalité virtuelle installé sur les yeux, les murs gris de l’hôpital disparaissent pour laisser place à la grande galerie du Louvre. Pendant sept minutes, les patients sont complètement transportés dans le musée et même à l’intérieur du mythique tableau La Joconde. "J'ai vu La Joconde en vrai, j'ai vu son paysage, on a volé dans son paysage...", témoigne une patiente.

Une expérience quasi-magique pour les patients. "C'est fantastique. Pour les patients comme moi, qui sont parfois obnubilés par des pensées, c'est extrêmement récréatif", confie un autre. "C'est hyper bien réalisé, l'histoire de Mona Lisa est très intéressante, maintenant je pourrais dire que je suis allée au Louvre", enchaîne une autre patiente.

"Ça leur permet de penser à autre chose qu'à leur maladie"

Une expérience qui leur fait beaucoup de bien, selon Cindy, une des infirmières du service. "On a des enfants qui ne sortent pas de leur chambre. Il y en a une notamment, qui a pu le faire et qui était vraiment ébahie parce qu'elle a pu voir grâce à la réalité virtuelle. Ça leur permet de penser à autre chose qu'à leur maladie et à l'hôpital", indique-t-elle au micro d'Europe 1. Cette expérience sera proposée jusqu’à vendredi dans différents services hospitaliers parisiens.