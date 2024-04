EXCLU EUROPE 1 - 60% des Français jugent complexe, anxiogène ou chronophage l'achat d'un véhicule d'occasion

Acheter une voiture d'occasion prendrait des allures de parcours du combattant selon les Français. C'est en tout cas que révèle un sondage de La Centrale, premier site d'annonces de véhicules d'occasion, réalisé avec l’institut Kantar. 60% des 1.000 Français interrogés jugent ainsi complexe, anxiogène ou chronophage les procédures pour en acquérir une. Et ce alors que leurs tarifs moyens poursuivent leur baisse en ce premier trimestre 2024, atteignant même -4,4% sur le segment des voitures électriques et hybrides.

Cependant, plus de la moitié des Français (52%) estiment que la vente de véhicules d'occasion n'est pas suffisamment encadrée dans l'Hexagone. Une situation qui en décourage plus d'un puisque, toujours selon le sondage, 56% d'entre eux ont déjà jeté l'éponge, à cause notamment d'un manque de confiance envers le vendeur.

"Le deuxième achat le plus important dans la vie des Français"

Raison pour laquelle une frange significative des sondés (67%) jugent préférable de se tourner vers des vendeurs professionnels, tandis que 42% veulent privilégier les sites spécialisés. "L’achat d’un véhicule est le deuxième achat le plus important dans la vie des Français, juste après celui du logement. Pourtant, celui-ci ne bénéficie pas des mêmes garanties légales et du même accompagnement", note d'ailleurs Philippe Chainieux, directeur général du Groupe La Centrale.

Selon lui, il est donc indispensable que les Français disposent de tiers de confiance indépendants, "pour les accompagner lors de leur achat ou lors de la reprise de leur véhicule et sur des professionnels vérifiés et spécialisés pour garantir la fiabilité de leur véhicule". Car au-delà du prix et du modèle, l'historique du véhicule apparaît parmi les critères déterminants pour les Français, au moment de procéder à l'achat d'un véhicule d'occasion. Tout comme la garantie après-vente, l’achat sécurisé et un indicateur de prix certifié.