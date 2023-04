EUROPE 1 ET VOUS - Se faire livrer un livre coûtera bientôt 3 euros

"J'espère que de nombreux lecteurs vont cesser de commander sur certaines plateformes pour retrouver le goût de la librairie." Cécile Borie à le sourire, et pour cause. La dirigeante de la librairie Georges à Talence a appris ce qui ressemble fortement à une bonne nouvelle. À partir du 7 octobre 2023, les frais de livraisons des livres seront fixés à 3 euros pour toute commande inférieure à 35 euros. Une mesure prise par les ministres de la Culture et de l'Économie, Rima Abdul Malak et Bruno Le Maire, pour inciter les Français à passer par leur libraire pour se procurer des livres, plutôt que par Amazon et consorts. Une petite victoire sur les géants du e-commerce.

"On n'était pas du tout à armes égales"

"On n'était pas du tout à armes égales", explique Cécile Borie. "Les plateformes de libraires indépendants sont souvent utilisées pour faire de la réservation et finalement très peu pour l'expédition, sauf sur les périodes de fêtes. Mais ça restait quand même assez anecdotique parce qu'il y avait ce frein financier." Un frein qui va donc désormais sauter, et qui devrait se ressentir sur les chiffres d'affaires des librairies.

En tout cas, du côté des lecteurs rencontrés par Europe 1 à Talence, la mesure est saluée. "Si ça peut aider à relancer la vente directe de livres, c'est pas mal. Parce que tous ces envois, toutes ces expéditions, ce n'est pas très écologique", fait valoir cette lectrice. "Si ça peut aider les librairies à mieux résister à Amazon, ça me semble être une bonne chose", renchérit un homme croisé un peu plus loin. À noter que pour les commandes en ligne supérieures à 35 euros, il reste, comme depuis 2014, à 0,01 euro.