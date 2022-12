EUROPE 1 ET VOUS - Prime au covoiturage : ces Français qui ont déjà sauté le pas

Une prime pour les covoitureurs. Les automobilistes qui embarquent régulièrement des covoitureurs sur le chemin du travail recevront une prime de 100 euros en 2023, a annoncé le gouvernement mardi. Une bonne nouvelle pour beaucoup puisqu'avec l'augmentation des prix des carburants, certains Français ont fait ce choix ces derniers mois, au point qu'ils ne sont plus prêts à revenir en arrière.

"Je dois bien économiser 60 euros par mois"

"Ça coûte moins cher. Je dois bien économiser 60 euros par mois. Je ne referais plus les trajets comme je les faisais avant, toute seule, ça ne servirait à rien." Emilie est étudiante en coiffure. Depuis l'an dernier, plusieurs fois par semaine elle retrouve Chloé à l'aire de covoiturage de Nailloux pour se rendre à Toulouse. Avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est devenu une nécessité. "Moi, je vois, quand on ne faisait pas le covoiturage, je mettais peut-être trois pleins par mois et maintenant j'en mets un voire un et demi", explique-t-elle.

Emilie n'envisage pas de faire autrement. "Économiquement parlant, avec l'essence qui explose et les prix de l'autoroute aussi, franchement on revit. Et c'est plus sympa. On peut [aussi] se faire un resto par mois. Un petit plaisir en plus."

Une prime pour les nouveaux inscrits

Agnès, elle, réalise des audits dans toute la région Occitanie. L'argument financier l'a fait sauter le pas mais ce n'était pas la seule raison qui l'a motivé à faire les voyages avec l'une de ses collègues. D'une part, "ça permet de contribuer aux frais" mais cela permet aussi de réduire son "impact environnemental". "C'est mieux de voyager à plusieurs dans une même voiture que toute seule", assure-t-elle au micro d'Europe 1. Toutes se sont arrangées entre elles, avec leurs collègues, leurs amies. Pour bénéficier de la prime, il faudra s'inscrire sur les plateformes de covoiturage du quotidien et toutes se disent prêtes à le faire pour en profiter.