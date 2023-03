EUROPE 1 ET VOUS - Malgré l'inflation, les Français continuent les dons aux associations

Malgré l'inflation, les Français continuent de donner. D'après le syndicat France générosités, les dons aux associations ont augmenté de 11% en un an. Europe 1 est allée à la rencontre des Français qui poursuivent les dons malgré la montée des prix.

Rester généreux

À la sortie d'un supermarché, Daniel, sac sous le bras, est pressé d'aller faire ses courses. Elles lui coûtent de plus en plus cher. Néanmoins, en dépit de l'augmentation des prix, il continue de donner de l'argent à deux associations : "Je verse l'argent tous les ans et je vais continuer à donner le même montant par virement".

Gisèle et son mari veulent aussi s'y tenir. Un des moyens pour faire des dons est d'arrondir le montant des achats au moment de payer par carte bleue. "Nous arrondissons à chaque fois que nous allons au supermarché. On donne en fonction de ce qu'on peut donner. Ce n'est pas très excessif. Alors je pense qu'on peut faire un petit effort quand même dans un sens", explique Gisèle au micro d'Europe 1.

Aurélia ne peut plus se permettre cette générosité. À la sortie du supermarché, elle fixe son ticket de caisse. L'inflation a fait baisser son budget. "J'ai un état d'esprit de solidarité. C'est vrai qu'actuellement mon budget dons est à l'écart parce que j'essaie de payer mon loyer et tout le reste", détaille-t-elle. Malgré tout, Aurélia l'assure : elle donnera davantage aux associations que ce soit pour les collectes ou sur Internet.