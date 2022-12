EUROPE 1 ET VOUS - Longtemps délaissées, les cheminées sont désormais très prisées des Français

Les cadeaux de Noël passeront-ils par la cheminée ? Selon une étude exclusive SeLoger.com pour Europe 1, plus d’un quart des propriétaires regrettent de ne pas avoir un bon feu de bois à la maison pour passer les fêtes de fin d'année. Ils sont donc de plus en plus nombreux à se décider et à passer à l'achat. Europe 1 vous emmène dans la boutique Poêle à bois & Co à Argenteuil.

"On ne peut pas être à l'abri d'avoir une coupure de gaz"

Dans les allées lumineuses du magasin, les clients scrutent les rayons et font leur choix. Wilfried va investir dans un poêle à bois à 7.500 euros pour faire baisser sa facture de gaz mais pour surtout être autonome en chauffage. "Nous, on a la chance d'être chauffé au gaz, mais on ne peut pas être à l'abri d'avoir une coupure de gaz demain. On parle de coupures électriques, et maintenant on peut se dire que s'il y a une coupure électricité cet hiver, ce ne sera pas un problème car on pourra avoir du chauffage dans notre maison", appuie-t-il.

"J'ai des ventes extraordinaires"

Un feu de bois et des économies, mais pas seulement précise son épouse, Fanny. "Le cocooning, le chocolat chaud avec le petit bouquin devant la cheminée, c'est le vrai côté plaisir. Et donc avoir ça chez soi, et pas que dans une maison de vacances, c'est un vrai plus, c'est du bonus. Il y a le côté plaisir et le côté déco aussi", murmure-t-elle.

Depuis quelques mois, les clients sont de plus en plus nombreux. Jérôme, le vendeur, a toujours du mal à réaliser. "J'ai des ventes qui sont, entre guillemets, extraordinaires. Depuis la crise en Ukraine, le marché a évolué de 90%. Il y a une prise de conscience à la fois écologique et monétaire. Et du coup, les clients se sont rués sur le renouvelable avant de lier le bois bûche et le bois granulés", avance-t-il. Victimes de leur succès, de nombreux produits sont en rupture de stock. Certains clients devront patienter jusqu'en janvier 2024 pour recevoir leur commande.