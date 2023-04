EUROPE 1 ET VOUS - L'entrepreneuriat a la cote chez les jeunes Français

Monter son entreprise a la cote chez les jeunes Français. La moitié des 18 et 30 ans seraient tentés par l'entrepreneuriat, alors même que le nombre de créations d'entreprises a battu des records encore l'année dernière. "Ce n'est pas dans mon objectif de devoir avoir un patron, que ce soit lui qui récupère les bénéfices", explique Ethan au micro d'Europe 1. À 20 ans, il est encore étudiant et pourtant, il rêve déjà de monter son entreprise.

"Quand on est jeune, c'est plus facile"

"Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Il y a moyen de monter de très belles boites et à une très grande échelle comme Amazon, BlaBlaCar ou Uber. Tout ça, ça donne envie", assure le jeune homme.

Et il n'est pas le seul à vouloir reproduire l'exemple de ces grandes sociétés de la tech. À 22 ans, Fabien, étudiant en école de commerce, veut lui aussi lancer son entreprise, dans le secteur de la cryptomonnaie. "Quand on est plus jeune, c'est plus facile parce qu'il y a des choses de la vie qu'on n'a pas encore mise en place, comme avoir une vie de famille. Donc c'est le moment de tenter et de prendre des risques. Et on verra ce qu'il se passe après", note-t-il.

Un intérêt qui ne cesse de grandir

Aymar lui, a déjà sauté le pas en créant sa start-up dans le secteur du sport. "Ce qui m'attire là-dedans, c'est surtout de pouvoir prendre des décisions. Souvent quand t'es dans une entreprise, tu arrives et il y a quand même des choses qui ont été déjà construites. Je ne peux pas tout chambouler alors que là, on construit tout" à notre envie, développe le jeune homme.

Une chose est sûre : l'intérêt des jeunes pour l'entrepreneuriat ne cesse de grandir. Conséquence, le nombre de création d'entreprises a dépassé le million en France en 2022.