EUROPE 1 ET VOUS - Le succès des snacks de la grande distribution aux dépens des sandwichs artisanaux

"Aujourd'hui, ça va être qu'un sandwich pour 4,20 euros et c'est déjà pas trop mal." Sophia a dans ses bras son repas acheté au supermarché, la seule solution pour elle de manger à moindre coût le midi. Car la pause-déjeuner n'échappe pas à l'inflation. "Habituellement, je prenais soit un menu entrée, plat et dessert au restaurant ou les formules dans les boulangeries, mais aujourd'hui, je préfère juste prendre un sandwich", détaille-t-elle. "C'est plus économique pour moi."

"Sacrifier" le plaisir

Dans les rayons : sandwichs triangles, wraps et salades. Valentin cherche le meilleur rapport qualité-prix. Mais pas facile à trouver, même dans un supermarché. "J'essaye d'avoir un budget de 5 euros, mais c'est toujours beaucoup plus. C'est toujours 7 euros, même pour un sandwich et des yaourts en supermarché. C'est très cher pour trouver quelque chose d'intéressant."

La pause déjeuner n'est ainsi plus un moment clé dans la journée de travail. "On perd en qualité", estime Sophia. "On sacrifie un peu le plaisir, il faut manger donc on mange", confie Valentin. Et à la caisse, ça se ressent. Les clients boudent chocolats et autres confiseries qui risqueraient de faire exploser leur budget.