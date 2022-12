EUROPE 1 ET VOUS - King'Ocaz, des jouets d'occasion comme neufs pour Noël

À l'approche de Noël, vous avez peut-être parcouru les rayons des magasins de jouets ces derniers jours en vous disant que cela était hors budget. Avez-vous pensé aux jouets de seconde main ? On peut bien sûr les trouver dans les vide-greniers ou sur Lebonboin mais aussi dans certains magasins de jouets.

L'enseigne française King Jouet s'est par exemple lancée sur ce marché il y a quelques mois avec ses magasins King'Ocaz. Et même si souvent ces jouets n'ont plus d'emballage, ça cartonne ! Europe 1 vous emmène dans un magasin près de Valence dans la Drôme.

Seules différences, l'emballage et le prix !

Ici, il n'est pas question de reléguer les jouets de seconde main au fond du magasin. Au contraire, on les trouve dans les mêmes rayons que leurs équivalents neufs. Seule différence : l'emballage, le plus souvent un sac en kraft avec une photo. Et surtout, évidemment, le prix : jusqu'à -50% par rapport au neuf.

Clélia n'a pas hésité une seule seconde. "J'ai pris un fascicule de Harry Potter et une sorte d'avion pour mon fils, j'en ai pour 25 euros. On s'en fout de savoir si ça a déjà été utilisé tant que c'est en bon état. C'est pour s'amuser, ce sont des jeux, puis je pense que, avoir des jeux d'occasion et pas trop cher, c'est le futur."

L'occasion, "une vraie tendance"

Les jouets d'occasion sont présents dans tous les rayons : poupées, figurines, 1er âge ou même jeux de société. Des jouets qui doivent d'abord être complets, en bon état avant d'être nettoyés et désinfectés. De quoi faire de bonnes affaires, explique Loic Navarro, référent occasion. "En temps normal, la valeur nette d'une Barbie est autour des 15,99 euros, nous, on les vend à 6,50 euros en occasion."

Pour ce référent, l'occasion est "une vraie tendance". Une nouvelle tendance que King Jouet a décidé de suivre en espérant qu'à terme l'occasion représentera un tiers des ventes de l'enseigne.