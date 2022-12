EUROPE 1 ET VOUS - Flambée des prix de l'énergie, des villes se retrouvent sans boulangerie

Face à la hausse du prix de l'énergie, l'association des maires ruraux de France alerte sur la disparition des commerces dans les campagnes. Les boulangeries sont particulièrement touchées, avec des factures d'électricité multipliées par deux voire trois. Illustration dans le Doubs, à Montbenoît, où la seule boulangerie du village vient de tirer le rideau ce week-end en raison de la hausse des charges.

Avis de décès placardé sur la porte d'entrée de la boulangerie

Plus d'odeur de pain ou de croissants dans l'air aux abords de la boulangerie de Montbenoit. À la place, un avis de décès placardé sur la porte d'entrée. Cause de la mort : le Covid et la hausse du prix de l'énergie. Une disparition que regrettent les habitants. "C'est la seule boulangerie ici", "c'est embêtant quand un commerce ferme, il y en a déjà pas beaucoup dans le secteur", disent-ils.

À 10 à 15 minutes de route, il existe une autre boulangerie. Son gérant voit arriver depuis lundi de nouveaux clients. Sa solution pour ne pas subir le même sort que son collègue, est de monter les prix. "Je pense qu'on va augmenter le pain et le prix des viennoiseries, la baguette sera à 1,05 euro et peut-être à 1,10 euro d'ici au mois de septembre", explique-t-il assurant limiter l'augmentation à cinq centimes d'euros à chaque fois. Au final, le prix du pain augmente de 5%, un peu moins que l'inflation.