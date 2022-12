EUROPE 1 ET VOUS - Et si vous fabriquiez vos cadeaux de Noël au lieu de les acheter ?

Créer plutôt qu'acheter. C'est le slogan des makers. C'est comme ça que l'on appelle les adhérents des FabLabs, ces ateliers participatifs qui permettent d'avoir accès à des imprimantes 3D, des brodeuses numériques ou des machines de découpe laser. Et à l'approche des fêtes, beaucoup ont des idées en têtes pour créer eux mêmes leurs propres décorations et leurs propres cadeaux. Europe 1 vous emmène dans l'un des 400 FabLabs de France, à Toulouse.

"C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir"

"D'abord, il faut mettre le matériau et ensuite, il faut monter le plateau pour être à la bonne distance du laser." Saé Renard de l'association Artilect donne quelques conseils sur la découpe laser. Quelques minutes plus tard, la machine a créé de jolies décorations de Noël en contre-plaqué, aux finitions parfaites. "On a des gens qui ont envie de faire des cadeaux, des choses qu'ils ne trouveront pas dans le commerce. C'est des machines semi-industrielles qu'on ne pas avoir chez soi et là, on les met à disposition des gens. Et le rendu est top", sourit-elle.

Artilect, l'un des premiers Fablabs de France, compte 500 adhérents. Loïc a prévu d'offrir un jeu réalisé en bois. "J'ai créé un jeu de Scrabble en bois. Il y a pas mal de boulot pour la conception mais une fois que c'est réalisé, on est content." Marie, elle, veut offrir des décorations personnalisées avec des photos. "Acheter quelque chose d'un magasin, c'est très facile. Mais créer quelque chose, ça n'a pas de prix. Surtout pour les gens qu'on aime, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir."

Une imprimante 3D réalise une décoration à accrocher au sapin tandis que Brice a lancé l'impression d'une Labyrinthe box, un petit casse-tête cylindrique plus sympa qu'une enveloppe pour offrir un billet ou une place de spectacle.