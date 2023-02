EUROPE 1 ET VOUS - En Dordogne, ce boulanger ambulant résiste à l'inflation et fait des émules

Après la facture de gaz en janvier, c'est au tour de la facture d'électricité d'augmenter de 15% pour des millions de particuliers et d'entreprises, en ce début de mois de février. Mais certains artisans sont confrontés à des hausses beaucoup plus importantes depuis quelques mois, avec une multiplication par deux, trois ou quatre du montant à régler.

Un four chauffé au bois

Alors, près de Périgueux, à Eglise-Neuve-de-Vergt en Dordogne, un boulanger d'un nouveau genre a eu du flair. Propriétaire d'une boulangerie, Yoann Grellety a revendu son affaire il y a deux ans pour lancer son commerce ambulant. A l'heure ou le coût de l'énergie explose, le four de l'artisan ne lui coûte pas très cher. "C'est une plaque en fonte, qui peut contenir 52 baguettes. Et en fait, c'est un ancien épandeur à fumier que j'ai transformé, et le tout est chauffé au bois", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Pour les riverains, il est impossible de rater le four puisque Yoann Grellety s'est installé sur une petite place, le long d'une nationale dans le village. A côté du four, un fourgon et une petite remorque, ce qui lui permet de travailler dans les meilleures conditions possibles. "J'ai un petit four électrique pour tout ce qui est viennoiseries. Et j'ai de la chance, la mairie ne m'a pas fait un prix trop onéreux pour la place et l'électricité que je consomme. Ce n'est clairement pas la même musique" que pour les autres boulangers, reconnaît-il.

Un concept surprenant pour les riverains

Car ses factures ont de quoi faire pâlir d'envie de nombreux boulangers : 600 euros de bois par mois, auxquels il faut ajouter 60 euros d'électricité et d'emplacement. Résultat, Yoann Grellety n'a pas eu besoin d'augmenter ses tarifs. "J'ai gardé le prix de la tradition à 1 euro, la campagne également. Et les pains spéciaux, ils sont à 1,50 euro", explique-t-il.

Des prix et un concept qui font le bonheur des habitants des alentours. "D'habitude, on va acheter du pain à la boulangerie ou au supermarché. Là, c'est sur la place publique, c'est sympathique", s'amuse Guy. Et la petite affaire de Yoann Grellety pourrait rapidement avoir des petites sœurs. Preuve en est, un boulanger du Lot a fait le chemin jusque dans la petite commune d'Eglise-Neuve-de-Vergt pour voir de plus près l'installation et pourquoi pas, sauter à son tour le pas.