EUROPE 1 ET VOUS - À Lille, un job dating qui favorise les seniors au retour à l'emploi

Le patronat est prêt à discuter de l'emploi des seniors. C'est ce qu'il ressort des premières rencontres entre le Medef, la CPME et U2P avec la Première ministre Élisabeth Borne qui prépare un projet de loi présenté le mois prochain. Et ce texte aura une priorité : encourager l'embauche des plus de 50 ans.

Mais certaines entreprises veulent être proactives sur le sujet. A Lille, un job dating dédié aux seniors s'organise. Des entretiens d'embauche express avec à la clé, 300 postes à pourvoir dans une trentaine d'entreprises. Dans son entreprise de services informatiques de 500 salariés. Sabrina, responsable RH, recrute en moyenne 30 % de seniors. Des candidatures précieuses, selon elle.

Des seniors de plus en plus prisés

"Ce sont des profils assez moteurs en fait dans les équipes face à des juniors", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "L'adhésion se fait très, très rapidement et surtout, ils portent l'entreprise même lorsqu'ils ont peu d'ancienneté chez nous", poursuit-elle.

Implication, fiabilité, ponctualité... C'est également le constat que dresse Marjorie, responsable d'une société de nettoyage industriel. "Ils estiment avoir eu la chance qu'une entreprise leur fasse confiance et donc, ils nous le rendent bien. Par exemple, on a des contrats un peu particuliers avec des remplacements, des choses comme ça et on sait qu'on peut les solliciter beaucoup plus pour des petits dépannages, des petits remplacements. C'est toujours ceux qui nous diront oui", souligne-t-elle.

Se mettre en avant

Terminé l'image du senior boulet en entreprise. Un changement de mentalité qui rassure Frédéric, 52 ans, en recherche d'emploi. "On se dit 'Mais qu'est ce qu'on va devenir ? Est-ce que notre âge n'est pas un obstacle par rapport à des petits jeunes qu'on va embaucher, qui coûtent moins cher mais qui n'ont peut-être pas forcément l'expérience ?' Et c'est le fait de pouvoir se mettre en valeur dans ces échanges qui est intéressant", note-t-il.

Et malgré des prétentions salariales un peu plus élevées, Frédéric peut espérer que sa candidature soit désormais étudiée avec un peu plus d'attention.