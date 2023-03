CDI senior : ces entreprises et salariés qui ont déjà franchi le pas

Permettre aux salariés en fin de carrière d'obtenir un CDI jusqu'à leur retraite. C'est ce que les sénateurs de droite voudraient mettre en place dans le cadre de la réforme des retraites. L'amendement pourrait être examiné dès ce week-end et prévoit d'inciter les entreprises à embaucher des chômeurs d'au moins 60 ans en échange d'une exonération des cotisations familiales. L'employeur garderait donc son salarié jusqu'à sa retraite à taux plein.

Des aménagements pour les seniors

C'est ce qu'attendait par exemple Dominique lorsqu'elle a dû quitter son entreprise il y a quelques années. Depuis, elle a retrouvé du travail comme agente d'accueil. Mais, alors qu'elle avait déjà la soixantaine à l'époque, ce CDI senior lui aurait bien facilité la tâche. "Je savais que je n'aurais pas une grosse retraite, donc j'étais dans la nécessité d'attendre le taux plein pour partir, et je voulais aussi un salaire à peu près convenable. Le fait d'avoir un CDI m'a permis d'aller jusqu'à cet âge-là car on n'aurait pas renouvelé mon CDD", explique-t-elle. À 65 ans, elle a parfois des trous de mémoire, mais rien de très grave. Son patron lui propose même de télétravailler pour qu'elle puisse continuer à exercer.

Des aménagements qu'utilise aussi Boris Couillaud, à la tête d'une entreprise de transports pour des élèves en situation de handicap, et dont la majorité des conducteurs ont l'âge d'être à la retraite. "Quand j'avais la trentaine, j'avais ce petit frein psychologique à embaucher des personnes seniors mais au fur et à mesure, on sent bien qu'on a besoin de leurs emplois. C'est effectivement une expérience de vie, une maturité, une capacité à être responsable que l'on recherche", souligne le chef d'entreprise.

Aujourd'hui, le contrat à durée indéterminée reste le plus plébiscité par les 60 ans et plus. Mais la mise en place d'un CDI senior est estimé à 800 millions d'euros. Une somme trop élevée, selon le gouvernement, qui s'y oppose pour l'instant.