Europe 1 célèbre la journée internationale des droits des femmes

Au programme de cette journée spéciale :

Europe Matin (Matthieu Belliard – 7h-9h) :

- Matthieu Belliard reçoit à 7h40 pour son « Tête-à-tête », l'humoriste, actrice et chanteuse Camille Lellouche. Elle dévoilera à cette occasion une chanson inédite consacrée aux violences faites aux femmes.

- Bertrand Chameroy décryptera quelques minutes avant, à sa façon, cette journée dédiée aux droits des femmes à travers le monde.

Culture médias (Philippe Vandel – 9h-11h) :

Lauren Prevost, directrice de la rédaction du Huffington Post, est l’invitée de Philippe Vandel. Ils aborderont ensemble la place accordée aux expertes dans les médias .

Ça fait du bien (Anne Roumanoff – 11h-12h30) :

Christine Berrou, Léa Lando et Anne-Sophie Girard, humoriste et coauteure avec sa sœur Marie-Aldine de « La mère parfaite est une connasse » (J’ai Lu), accompagneront Anne Roumanoff tout au long de l'émission.La cantatrice Natalie Dessay et la journaliste Mélina Gazsi, auteure de « Elles ont été les Premières ! » (Editions de la Martinière), seront leurs invitées.

Hondelatte Raconte (Christophe Hondelatte – 14h-15h) :

A travers son récit « Iranienne et top model », Christophe Hondelatte retracera l’incroyable parcours de Neggzia, militante des droits des femmes et auteure de « Dis adieu à ton corps » » (Editions Le Cherche Midi). Mannequin et photographe en Iran, elle a fui son pays où elle risquait 148 coups de fouets pour se retrouver SDF à Paris. Elle racontera son histoire et son combat pour la liberté des femmes au micro d’Europe 1.

Sans Rendez-vous (Mélanie Gomez et Jimmy Mohamed – 15h-16h) :

En compagnie de la neuropsychologue Sylvie Chokron, Mélanie Gomez et le Dr Jimmy Mohamed révèleront aux auditeurs « les secrets du cerveau féminin » : les idées reçues, l’inné et l’acquis, les différences entre les femmes et les hommes...

Historiquement Vôtre (Stéphane Bern et Matthieu Noël – 16h-18h) :

Historiquement Vôtre redonne la parole à « Ces femmes qui ont donné de la voix (et ouvert la voie !) » en réunissant trois de celles qui ont fait avancer la société et leurs droits : Olympe de Gouges, considérée comme l’une des premières féministes de l’Histoire qui, au temps de la révolution, a fait la sienne, avec sa Déclaration des Droits de la Femme et de la citoyenne, Simone de Beauvoir et de son « deuxième sexe » qui a permis de montrer qu’on ne nait pas femme, mais qu’on le devient… Et celle qui a donné de la voix, presque trop parfois : Céline Dion ! L’académicienne Danièle Sallenave et l’historienne Yannick Ripa seront leurs invitées.

Europe Soir (Julian Bugier – 18h-20h) :

A 18h20, Julian Bugier recevra l’actrice Anna Mouglalis, ambassadrice de la Fondation des Femmes.

Musique ! (Emilie Mazoyer – 20h-22h) :

Emilie Mazoyer proposera aux auditeurs deux heures de live 100% féminin en compagnie notamment de Suzane, Clou et Yseult.



La Libre antenne (Olivier Delacroix – 22h-01h) :

Olivier Delacroix recueillera les témoignages de celles et ceux qui luttent pour les droits des femmes

Podcast Au Cœur de l’Histoire (Jean des Cars) :

Jean des Cars consacre sa nouvelle série thématique à cinq femmes pionnières, qui se sont illustrées dans les domaines les plus divers et à toutes les époques.

Episode 1 : George Sand, la femme derrière l’écrivain ;

Episode 2 : Berthe Morisot, une femme chez les impressionnistes ;

Episode 3 : Le phénomène Sarah Bernhardt ;

Episode 4 : Agatha Christie, la lady du crime ;

Episode 5 : Marie Bonaparte, aux origines de la psychanalyse ;

Une journée spéciale à vivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.

