Europ Assistance se fixe pour objectif d’être l’entreprise d’assistance la plus fiable possible

>> Cet article est sponsorisé par Europ Assistance, Europe 1 n'a pas participé à sa rédaction

Les vacances ! La joie de se détendre, de découvrir de nouveaux horizons… mais parfois, malheureusement, des imprévus surviennent. C’est dans ce genre de situations qu’une assurance voyage prend toute son importance. Pour être couvert en cas de problème de santé à l’étranger ou si un imprévu empêche le départ, Europ Assistance propose des garanties pour voyager bien protégé.

S’organiser pour voyager en toute sérénité

Depuis la crise du Covid, les Français ont pris conscience que leur quotidien pouvait être bouleversé d’un jour à l’autre. C’est également vrai pour les voyages : il faut donc pouvoir parer aux imprévus.

Pour partir l’esprit léger, l’assistance voyage est indispensable. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, les services d’assistance mobilisent des médecins et professionnels de santé certifiés. En France ou à l’étranger, les individus et les entreprises ayant souscrit sont assurés d’avoir accès à des solutions pour les urgences qu’ils pourraient rencontrer.

L’idée est d’offrir à la fois des prestations d’assistance pour être pris en charge sur place (en France et à l’étranger), et des garanties d’assurance pour minimiser les pertes financières, par exemple dans le cas d’annulation d’un vol ou de dommage involontaire sur un tiers.

Des applications concrètes

L’assistance peut s’avérer utile pendant un voyage en France ou à l’étranger, par exemple dans le cas d’un problème de santé : elle permet alors de prendre en charge les frais médicaux sur place, puis si nécessaire l’évacuation et le rapatriement vers la France.

Elle concerne aussi la responsabilité civile à l’étranger. Imaginons qu’une personne en voyage aux États-Unis en heurte involontairement une autre. L’assurance voyage prendra en charge la facture de soins de celle-ci, ainsi que la perte de salaire occasionnée tant qu’elle ne pourra pas travailler. Sans l’assistance, le montant de ces frais aurait dû être pris en charge par le voyageur.

Enfin, l’assurance peut jouer aussi en amont du départ. Si un souci personnel se déclare avant de partir, on peut obtenir un remboursement des billets d’avion ou des frais d’hôtel.

Les points forts d’Europ Assistance

Inventeur de l’assistance, Europ Assistance se fixe pour objectif d’être l’entreprise d’assistance la plus fiable possible, et avance au rythme de son slogan "You Live. We Care" ("Vous vivez. Nous veillons"). Et c’est avec cette motivation que ce groupe international propose depuis près de 60 ans des services d’assistance aux personnes et aux entreprises dans le domaine de la santé, de la maison, de l’automobile, des voyages et de la conciergerie.

Présent dans plus de 200 pays et territoires, Europ Assistance déploie un réseau de 750.000 partenaires agréés et plus de 40 centres d’assistance.

Plus d’infos sur Europ-Assistance.fr.