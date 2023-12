Étouffé par la hausse du coût des matières premières, ce restaurateur a mis la clé sous la porte

Au moment de dresser le bilan de l'année 2023, l'appréhension gagne de nombreux restaurateurs. Au cours d'une année marquée par l'inflation et une baisse de fréquentation, beaucoup s'inquiètent pour l'avenir de leur activité. À l'image de Raffaele Targusi qui était, il n'y a pas si longtemps, à la tête d'un empire de la pizza. 22 restaurants et 350 salariés au plus fort de son activité. Mais aujourd'hui, il ne reste quasiment rien de sa marque Forno Gusto.

D'abord fragilisée par la crise du Covid-19, elle n'a pas résisté à l'inflation, ni à l'augmentation du coût des matières premières. "Je travaillais avec une entreprise italienne de farine. Au bout d'un moment, ils ont augmenté leurs prix de façon vertigineuse. Pour faire venir d'Italie des palettes de farine, c'était 60 ou 70 euros, mais là on était monté à 210 ou 250 euros", témoigne-t-il.

Des défaillances d'entreprises en forte hausse

Fallait-il alors revoir à la baisse la qualité des produits ? Impensable pour Raffaele qui n'a eu d'autre choix que d'augmenter les prix de vente. Une stratégie qui n'a pas porté ses fruits. "Cette augmentation n'a pas été bien interprétée par les gens qui ne comprenaient pas. On a perdu beaucoup de ventes, donc j'ai été obligé de me positionner en redressement judiciaire avant Noël. Le tribunal de commerce de Toulouse a décidé de mettre fin à l'aventure Forno Gusto. Ce qui signifiait liquidation judiciaire pour toutes les boutiques".

Un triste épilogue que Raffaele n'est pas le seul à avoir expérimenté. Selon la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration ont augmenté de quasiment 70 % en un an.