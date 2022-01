Esther et Djeloul, leur combat pour s'aimer en dehors des conventions religieuses

PODCAST

Au début quand Esther et Djeloul se rencontrent, tout se passe pour le mieux. Mais, très vite, leur relation ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas aux parents de Djeloul, musulmans pratiquants. La vie de ce couple mixte bascule le jour où le poids de la religion devient trop fort à porter. S’aimer en dehors des conventions n’est pas une mince affaire. Au prix de quels sacrifices peut-on transgresser les traditions religieuses et familiales ? Dans le podcast "Dans les Yeux d’Olivier" produit par Europe 1 Studio, Esther et Djeloul racontent leur histoire au micro d'Olivier Delacroix, entre amour fou et sens du devoir.

Pour écouter le témoignage de Esther et Djeloul Découvrez le podcast "Dans les Yeux d'Olivier sur : Apple Podcasts

Spotify

ou Deezer par exemple

Entre Djeloul et Esther, le "feeling" est immédiat. Esther voit en Djeloul un homme attentionné et galant, mais elle le sent aussi quelque peu inaccessible dès le départ. Djeloul, de son côté, lui trouve également toutes les qualités : "Tout ce que je veux, et tout ce qu’on veut pour moi, elle l’a", explique-t-il à Olivier Delacroix.

"Si j’ai trouvé une personne qui a toutes les qualités, la couleur de peau, ce n’est rien"

Mais Djeloul est tiraillé, car il sait que ses parents attendent de lui qu’il épouse une femme musulmane. Malgré ses sentiments pour Esther, il tient à les rendre fiers. Esther, elle, n’a aucun problème vis-à-vis de la religion de Djeloul. Elle va même suivre des pratiques religieuses comme le ramadan pour tenter de se faire accepter par la famille de son compagnon.

Vous voulez écouter les autres épisodes de "Dans les yeux d'Olivier" >> Retrouvez les épisodes sur notre site Europe1.fr et sur Apple Podcasts , Spotify , Google podcasts , Deezer , Amazon Music ou vos plateformes habituelles d’écoute >> Retrouvez ici le mode d'emploi pour écouter tous les podcasts d'Europe 1

Mais après trois années d’union libre sans avancée, Esther est frustrée. Elle confie à Olivier : "Je veux concrétiser les choses, mais il n’y a aucun projet qui se met en place. Pas de bébé, pas de mariage, rien. Alors que pour moi, c’est important pour construire une nouvelle vie". Djeloul et elle finissent par emménager ensemble, mais Djeloul continue à compartimenter sa vie et à passer une grande partie de son temps avec ses parents. Et quand c’est à Esther qui leur rend visite, elle est la cible de critiques. "Ils font tout pour me donner une mauvaise image d’elle", reconnaîtDjeloul. Le couple se rend compte que la famille de Djeloul ne changera pas si facilement...

"J’étais loin de m’imaginer ce qui allait arriver"

Les choses se compliquent quand la mère de Djeloul annonce qu’elle a une femme à lui présenter. Une femme "idéale", qu’il devrait épouser. Au micro d’Olivier, Djeloul explique encore : "Ma mère a senti le danger… Elle a senti que je pouvais échapper à leur emprise". Sous la pression de ses parents, Djeloul se résout à accepter ce mariage arrangé pour lui. Il part en Algérie pour épouser une totale inconnue. A Esther, il prétend devoir aller assister au mariage d’un cousin, puis cesse de lui donner le moindre signe de vie. Puis Djeloul retourne en France avec sa nouvelle épouse. Il sait que celle qu’il aime vraiment n’est pas celle qui est désormais sa femme.

Au fil des mois, Esther et Djeloul recommencent à se fréquenter, cette fois en secret. "J’avais honte de le reprendre", avoue Esther. A ce moment-là, elle n’est toujours pas au courant de ce qui se passe dans la vie de Djeloul… Jusqu’au jour où sa sœur lui apprend le mariage qui a eu lieu en Algérie. Esther tombe des nues. Pourquoi être revenu vers elle ? Mais son amour est plus fort que sa raison, et elle décide de faire confiance à Djeloul, qui lui affirme vouloir vivre à ses côtés. Esther reconnaît que cela n’a pas dû être facile pour Djeloul de suivre un chemin qui avait été tracé pour lui. Mais elle n’est pas au bout de ses surprises.

"Je me sentais coupable de faire ça à ma famille"

L’équilibre fragile qu’avaient réussi à retrouver Djeloul et Esther bascule à nouveau lorsque Djeloul apprend que son épouse est enceinte. En parlant des parents de Djeloul, Esther affirme avec le recul : "ce bébé-là, pour eux, c’était le double tour dans la serrure de la prison dans laquelle ils avaient enfermé Djeloul". Bien qu’elle se pose des questions sur cet enfant, Esther n’est pas jalouse de celle qui est sa mère. La jeune femme est consciente qu’elle est tout autant qu’elle une victime de la pression familiale. Elle se rend compte que c’est une femme qui était vierge il y a peu, qui se retrouve dans un pays où elle n’a aucun repère, avec un bébé désormais dont elle doit s'occuper et un époux qui en aime une autre.

Mais lorsque Djeloul en prend aussi conscience, c’est Esther qu’il abandonne à nouveau, malgré toutes ses promesses. Après de longues années de résistance, il se soumet aux désirs de sa famille. Il explique finalement à Olivier Delacroix : "J’ai été usé psychologiquement, donc j’ai cédé. Beaucoup de gens disent qu’ils ne comprennent pas mon choix. Si je suis là, c’est pour mettre le doigt sur ce sujet tabou, pour me libérer de mes torts. J’aurai dû être ferme dès le départ avec mes parents". Ainsi, pour Esther et Djeloul, le poids des traditions aura été plus fort que leur amour.