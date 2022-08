ÉPISODE 5 - Parc d'attractions de Fraispertuis : à la rencontre d'Orane, du stand maquillage

Des enfants se baladent dans les allées du parc d'attractions de Fraispertuis avec des super maquillages sur la figure. C'est grâce à Orane, qui s'occupe du stand du parc familial situé dans les Vosges. "Bonjour ! Je m'appelle Orane, j'ai 22 ans, et je travaille dans le maquillage depuis quatre ans maintenant", dit la jeune femme au micro d'Europe 1.

"Est-ce que tu veux un rouge à lèvres aussi ou pas ?", demande-t-elle à une jeune visiteuse qui accepte volontiers. "On maquille des enfants ici. Je suis en train de faire un petit chat sur une petite fille au pinceau, avec la peinture tout simplement", explique Orane, en pleine exécution. "Est-ce qu'on te met des petites paillettes, mademoiselle ? (...) Voilà, c'est tout bon", indique-t-elle à la maman de la jeune fille, toutes les deux ravies.

Des dessins variés

Un autre petit visiteur s'approche du stand maquillage. "On fait aussi des tatouages éphémères. Donc là, on lui en fait un petit sur le bras, une petite toile d'araignée. Le Spiderman en général, ça marche bien", expose Orane, qui détaille à l'enfant et à ses parents ce qu'il faut faire pour garder l'œuvre intact.

La jeune responsable du stand maquillage raconte également un dessin qui a rendu heureux un petit visiteur. "Cette année, j'ai fait un dinosaure. Le petit était super content. Il allait voir tous les passants dans la rue en faisant le bruit du dinosaure. C'était trop drôle !"