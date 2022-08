ÉPISODE 4 - Parc d'attractions de Fraispertuis : à la rencontre de Morgane, superviseure d'un restaurant

"Je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans, c'est ma huitième saison", détaille la superviseure du restaurant Lucky Burger du parc d'attractions de Fraispertuis, dans les Vosges. "Bonjour, je voudrais un menu cheeseburger", lui dit une cliente à midi. "D'accord, un menu Lucky, la boisson s'il vous plaît ?", demande la jeune femme, superviseure du restaurant, qui récapitule la commande. "Ça vous fera 46,60 euros", annonce Morgane à la cliente.

Le rythme s'accélère de plus en plus. "Là, c'est parti, encore une bonne heure et demie je pense. En ce moment, on est plutôt sur du 14 heures", explique Morgane.

13 kilomètres parcourus en une journée

"Vous voulez quoi comme sauce ? On a ketchup, mayonnaise, moutarde...", énumère la superviseure, affûtée. "C'est vrai que les premières fois, ça donne un peu faim et finalement on prend vite l'habitude de manger après et pour le coup, on marche beaucoup, beaucoup", assure-t-elle, soulignant que sur la journée d'hier, elle avait marché 13 kilomètres. "Ça fait du sport !", commente-t-elle.

"Voici votre ticket de caisse", dit-elle à sa cliente, "vous avez le numéro de commande 104. Je vous laisse patienter un peu sur le côté, on vous appelle dès que c'est prêt". Morgane est bien armée pour faire son activité quotidienne : "Mes baskets sont toutes neuves, on en use beaucoup ici ! Là, elles sont parties jusqu'à la fin, c'est sûr". Pour elle, ce sera salade de tomates et melons, loin des hamburgers servis dans ce restaurant. "C'est très fraîcheur, parce qu'il fait un peu chaud c'est vrai."