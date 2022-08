ÉPISODE 1 - Parc d’attractions de Fraispertuis : à la rencontre de Maxime, le mécano

Dans les Vosges, le parc d'attractions familial de Fraispertuis City, à l'ambiance western, accueille 4.000 visiteurs par jour entre avril et octobre. À l'occasion des vacances estivales, Europe 1 s'est rendue avant son ouverture à la rencontre de Maxime, technicien de maintenance qui bichonne depuis 13 ans les attractions et les 35 manèges que compte le parc. "Je suis en train de vérifier les trains du grand huit pour que tout soit prêt, qu'il n'y ait pas de problème avant l'ouverture", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Des contrôles à l'ouïe

Au sous-sol, dans les tréfonds de l'attraction, Maxime prévient : "Ça va faire un peu de bruit !" "Sous les trains, on a accès à toutes les roues, tout le châssis du train, c'est ce que l'on contrôle visuellement", détaille-t-il, avant de sortir une grosse clé. "Ce n'est pas pour resserrer des vis, en fait je tapote sur les roues. Si j'entends un défaut, je l'entends au bruit", affirme le technicien, qui dispose d'une taille suffisante pour effectuer ces vérifications. "Pour les gens petits, on a une petite estrade, ce qui est un peu plus facile pour les inspections", ajoute-t-il.

"La récompense de voir les gens s'amuser"

Quand Europe 1 lui indique qu'il a une lourde responsabilité sur les épaules, "oui, c'est du plaisir, mais c'est aussi un peu de stress", répond Maxime. "C'est normal, il faut être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème. C'est un peu stressant, mais après, on a quand même la récompense de voir les gens qui s'amusent dedans et ça, c'est satisfaisant."

"Voilà, tout est bon. On peut mettre la musique et on est prêt", indique le technicien de maintenance, à l'affût du moindre problème lors de la journée. "Je fais des tours pour être sûr que tout se passe bien. Après, dans l'idéal, je ne suis pas dans une attraction. Cela voudrait dire qu'il y a un petit problème", sourit Maxime.