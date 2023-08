ÉPISODE 5 - Les métiers de l'été : dans les pas d'un glacier parisien original

À la maison ou sur la plage, la glace est l'indémodable de l'été. Petite ou grande, en cornet ou en pot, les Français craquent pour ce petit plaisir rafraîchissant. Mais la concurrence est rude entre glacier. Alors, certains font le choix de l'originalité, comme ce commerçant dans le centre de Paris.

"Nos glaces sont produites dans le cinquième arrondissement", explique le commerçant fièrement installé devant ses produits. Aux côtés des parfums traditionnels comme Vanille, fraise ou chocolat, les clients pourront aussi s'offrir d'autres saveurs.

"Ça passe ou ça casse"

"Notre best-seller, c'est la pistache, la vanille et le chocolat noir. En général, les gens sont très sympas et ouverts à découvrir autre chose. Mais souvent, c'est ça passe ou ça casse. Il y en a qui vont adorer ça et d'autres qui vont tirer une tête pas possible. Bien-sûr, on fait goûter chaque parfum à la demande du client", insiste-t-il.

Devant les curieux, le glacier a ses petites préférences : "Je vous conseille le 'Pendan', c'est une glace qui a un goût de riz soufflé. C'est super étonnant et c'est super sucré". "Moi, ce n'est qu'un job d'été, mais c'est très sympa. En plus, on voit du monde. Là en ce moment, Paris est un peu vide car nous sommes au mois d'août, mais franchement, ça marche bien", conclut-il, le sourire sur les lèvres.