ÉPISODE 3 - Les métiers de l'été : dans les pas de Nabil, chauffeur de bus de tourisme à Paris

Rome, New York, Paris, Londres, Sydney... Toutes ces villes ont un point commun. Les touristes sont nombreux à se balader dans les rues de ces grandes cités internationales. Alors, dans les rues parisiennes, il n'est pas rare de croiser des bus impériaux. Un moyen de locomotion intéressant pour découvrir les monuments de la capitale sans trop marcher. Pour l'occasion, Europe 1 a rencontré Nabil, chauffeur d'un de ces bus touristiques.

Un coup de pouce aux touristes

"Au quotidien, on parle en différentes langues, en anglais, en portugais et ça fait plaisir aux clients. Ça donne le sourire justement aussi", explique-t-il au micro d'Europe 1, alors qu'il marque un arrêt devant le musée du Louvre.

"Ça me plaît justement d'aider les touristes et il faut vraiment se mettre à la place du client et faire en sorte que l'expérience client soit réussie", poursuit-il. Et Nabil s'amuse à rendre certains événements particulièrement romantiques.

"Comme dans les films"

"J'ai un client anglais qui m'a demandé de m'arrêter au niveau de la tour Eiffel pour faire sa demande en mariage à sa femme. Et je sais que toutes les heures, la tour Eiffel scintille. Donc j'ai fait en sorte d'arriver un petit peu avant l'illumination et à la fin de sa demande, il y a eu l'illumination de la tour Eiffel. C'était comme dans les films", se réjouit-il.

"Souvent, les touristes qui viennent visiter Paris viennent avec le sourire. Donc, ça me fait plaisir de leur faire visiter Paris" et faire perdurer l'esprit de la ville lumière, conclut Nabil.