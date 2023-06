Épisode 2 - Règlements de comptes : la nouvelle vendetta marseillaise

Sur fond de trafic de drogue, 23 personnes sont mortes depuis le début de l'année à Marseille. La police judiciaire marseillaise a mis au point une méthode pro-active, qui consiste à interpeller avant le passage à l’acte les équipes de tueurs, mais malgré plusieurs succès, la vendetta se poursuit. Europe 1 a rencontré les enquêteurs de la brigade criminelle.

"La victime n'est plus ciblée pour sa personnalité"

350 dossiers ouverts et actifs, dont 80% de règlements de comptes liés aux stupéfiants. Dans le mythique couloir de l’Evêché qui mène à la Crim’, les figures du grand banditisme marseillais se succèdent. Zampa, Campanella, Francis Le Belge… Tous des parrains de Marseille.

Une histoire ancienne, car aujourd’hui, le sang qui coule est celui de gamins du bas de l’échelle, sous les yeux du commissaire Clément Maurice, chef de la brigade criminelle de Marseille. "Aujourd'hui, la victime n'est plus ciblée pour sa personnalité. Elle est ciblée parce qu'elle est présente sur un plan de vente de produits stupéfiants concurrents", analyse-t-il.

Deux clans s'opposent

Deux clans s’opposent : la mafia DZ et le gang Yoda. Une cinquantaine de règlements de comptes depuis le début de l’année dont 23 morts. Manon, enquêtrice à la Crim’ suit de près les équipes de tueurs à gage. "On a ce phénomène récent, mais qui est dû à notre société, les réseaux sociaux. Désormais, une personne qui va accepter un contrat sur un règlement de comptes va se mettre en scène, théâtraliser son action pour, d'une part, avoir sa somme d'argent, parfois même avoir un peu plus car il a fait le buzz", avance-t-elle au micro d'Europe 1.

Selon la police judiciaire, ce qu’il se joue en ce moment est le contrôle de 60 % des plus gros points de deal de la cité phocéenne.