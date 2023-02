Environnement : à Paris, les agriculteurs manifestent contre la multiplication des contraintes

Après les opposants à la réforme des retraites, c'est au tour des agriculteurs de déferler ce mercredi matin sur Paris. Environ 2.000 agriculteurs et près de 500 tracteurs se réunissent pour dénoncer les multiples contraintes qui pèsent sur eux. Tous viennent dénoncer l'interdiction par l'Union européenne de l'utilisation de néonicotinoïdes. Ce sont ces insecticides puissants qui protègent les cultures de betterave contre la jaunisse. Jusque-là, le gouvernement avait accordé une dérogation aux agriculteurs pour utiliser ces insecticides. La dérogation a été supprimée le 1ᵉʳ janvier.

Un risque de perte de contrôle sur la production

Conséquence : la mise en danger directe de la filière de betteraves en France, selon Damien Greffin, président de la FNSEA d'Ile-de-France. "Aujourd'hui, on importe un poulet sur deux en France et on ne contrôle pas la manière dont il a été produit. Le sucre, ce sera demain la même manière. On ne sait pas quelle sera l'origine et qu'est ce qu'il contiendra", alerte-t-il.

"Mais aussi est-ce qu'on en aura car à un moment donné, on s'est donné en France l'ambition d'avoir une production sucrière. Mais aujourd'hui, on est en train de la détricoter", ajoute-t-il. L'urgence concerne les betteraviers puisque les semis se font en mars.

Et si c'est pour perdre une grande partie de leur production comme en 2020, ils sont nombreux à se dire que cela n'en vaudra pas la peine. Mais le problème est global : colza, pomme de terre, endive, cerise… sont aussi des filières concernées. Le convoi est parti de Porte de Versailles à 8 heures, direction place des Invalides.