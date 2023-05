Ces idées de balades écolos à faire partout en France

Joindre l’utile à l’agréable. Une balade en forêt, seule ou en famille, peut permettre de s’aérer l’esprit et penser à l'avenir de nos espaces verts en adoptant un comportement adéquat. Il y a tout d’abord les éco-randos dont le principe est simple, il suffit de mettre ses chaussures de rando et se rendre à la chasse aux déchets.

"En plus de la barre de céréales et de la gourde, vous ajoutez dans votre sac à dos un petit sac à déchets, une paire de gants et un gel hydroalcoolique. Dès que vous croisez un détritus, un papier ou une vieille canette de soda, essayez de rendre son allure au paysage en la ramassant", raconte Perrine Brami, chroniqueuse green, dans l’émission Bienfait pour vous.

Des journées sportives et citoyennes

L’enseigne de sport Décathlon organise régulièrement et partout en France ces journées sportives et citoyennes qui permettent de redécouvrir les plaisirs de la randonnée tout en faisant un geste pour la planète. La prochaine date de ces randos sera le samedi 13 mai à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines. Il y en aura une autre à Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence et une dernière à Bordeaux.

Il est aussi possible de s’occuper de notre bord de mer. Plusieurs associations se mobilisent pour que les promenades en bord de mer puissent aussi servir à rendre les plages plus propres. Surfrider Foundation organise des journées de collecte de déchets. "Si vous souhaitez y participer, rendez-vous sur le site initiativesoceanes.org. Il y en a un peu partout en France, la prochaine sera le 13 mai. Elle se passe sur la plage de Lacanau" en Gironde, ajoute Perrine Brahimi.

Il y a aussi des idées de promenade qui sont proposées aux personnes habitants dans les zones urbaines. En région parisienne, l’organisation "Le chemin de la nature" propose des balades au cœur de la nature en Île-de-France. "On entre par exemple dans le bois de Vincennes pendant une heure, mais ça peut aussi être pendant deux jours entiers. On va découvrir la richesse de la flore, avec plusieurs centaines de plantes", explique Christophe de Hody, fondateur de "Le chemin de la nature".

Des balades de plusieurs heures

Cela peut permettre de transmettre la connaissance des plantes sauvages et des champignons à des personnes habitant en ville, en mal de nature. Il y a des stages qui sont proposés, qui peuvent durer deux jours, mais il y a aussi des balades simples qui peuvent durer jusqu’à six heures. "Elles coûtent environ 10 euros de l'heure. Il y a même des balades qui sont en libre participation pour que personne ne soit exclue. Et parfois, il y a même une session cueillette", conclut Perrine Brahimi.