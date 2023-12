Enseignement : face aux agressions croissantes, des étudiants craignent de devenir professeurs

Une véritable pénurie. Alors que les inscriptions au concours pour devenir enseignant viennent de se clôturer avec un mois de retard, faute de candidat, les agressions et menaces qui se multiplient envers cette profession accroissent le manque de futurs professeurs. Les étudiants sont de plus en plus réticents à se mettre une cible dans le dos en embrassant une carrière devenue risquée pour la grande majorité. Europe 1 s’est rendue à l'école des profs de Paris.

"Un élève a craché sur la maîtresse"

Devant le bâtiment, trois vigiles fouillent les sacs et cela rassure Charlotte, une étudiante en deuxième année de master. Cette dernière s'apprête à devenir prof d'arts plastiques. "C'est hyper important de bien faire les contrôles pour qu'on se sentent en sécurité". La sécurité n'est pas un petit sujet pour cette étudiante. "Je suis en stage dans un collège des Hauts-de-Seine et il y a des classes de troisième qui sont très difficiles. J'ai eu des échos d'autres enseignants qui se sont pris des projectiles, qui ont eu des menaces dans des devoirs. En tant qu'enseignant, on se prend tout en pleine face", a ajouté cette dernière.

Une inquiétude partagée par Coralie, future enseignante en primaire. "J'ai été en stage dans une banlieue dans le Val-d'Oise et un élève a craché sur la maîtresse. Ça me choque de voir des enfants comme ça. Je pense que dans les années futures, si on voit que les élèves deviennent vraiment méchants, ce sera compliqué de rester prof. Déjà qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui nous découragent de faire ce métier. Il faut aussi se préparer à affronter les parents d'élèves", a déclaré Coralie au micro d'Europe 1.

Tout cela, c'est ce que Julien craint le plus. "Maintenant, il y a un enfant qui insulte un professeur ou même qui l'attaque physiquement. Si le professeur y répond, c'est lui qui a tort", a rapporté l’étudiant de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Ils se sont tous néanmoins inscrits au concours pour devenir enseignant.