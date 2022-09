Enseignement : comment redonner aux élèves le goût des sciences ?

C'est une question qui tracasse bon nombre de professeurs et de parents : comment redonner le goût des sciences aux élèves ? Pour obtenir un début de réponse, les regards se tournent vers les pays qui ont les meilleurs résultats en sciences, comme la Finlande ou Singapour, où les élèves apprennent les sciences par le jeu, avec des mises en situation. Un de ces procédés s'appelle d'ailleurs la "méthode Singapour". Sans tableau ni manuel, mais avec des petits objets qui remplacent les chiffres, les élèves appréhendent des thématiques parfois complexes.

Partir de questions simples pour expliquer des phénomènes abstraits

En France, quelques enseignants utilisent ces méthodes ludiques, mais seul un petit pourcentage d'élèves en bénéficie à l'école primaire avant de retrouver un enseignement classique. "Se poser des questions est nécessaire à l'enfant pour développer le goût des sciences", explique Didier Roux, membre de l'Académie des sciences et président de la fondation La main à la pâte.

"Pourquoi l'herbe est verte ? Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi lorsque je tombe sur un caillou, je me fais mal ? Se posant des questions, il a envie d'y répondre. À ce moment-là, la connaissance, c'est-à-dire l'enseignement et l'éducation, consiste à lui amener les réponses à ses questions. Ça commence toujours par des problématiques concrètes et pas abstraites, et vous finissez par l'abstraction", détaille-t-il, enjoué.

Une perte de curiosité dès le collège

L'appétit de découverte des enfants disparaît vers 12 ou 13 ans lorsque l'enseignement est trop rigide, dit cet expert. Et selon plusieurs spécialistes, les enseignants français aujourd'hui n'ont pas la formation nécessaire pour un changement pédagogique en profondeur.

Les élèves finissent par perdre l'enthousiasme des premiers temps, tandis qu'à Singapour, en Finlande et en Angleterre, ils caracolent en tête des classements internationaux. Malheureusement, pour obtenir des résultats avec ces méthodes éducatives, il faut une dizaine d'années de mise en application.