ENQUÊTE - Comment nos smartphones sont devenus des "indispensables" du quotidien

ENQUÊTE

Il est présent dans nos vies du réveil au coucher et se glisse même parfois dans nos lits. Le smartphone est devenu indispensable dans notre société ultra-connectée. Mais ce jeudi, c'est la journée sans portable, un temps qui doit nous permettre de réfléchir à notre usage du téléphone alors qu'on y passe en moyenne 2h20 par jour, soit 34 jours et 34 nuits par an - un chiffre qui grimpe même à plus de cinq heures chez les ados. L'occasion de se pencher sur nos usages.

Netflix et Deezer sur le podium

Que vous soyez ado, jeune adulte, ou proche d'être qualifié de senior, vous avez certainement un smartphone dans votre poche, peut-être même que vous vous en servez en ce moment pour lire cet article. Si certains se contentent de quelques minutes par jour, d'autres en revanche passent beaucoup plus de temps sur leur téléphone. "J'y passe huit heures par jour", affirme un chef d'entreprise rencontré par Europe 1. "Je me fais même réveiller par mon portable, il fait partie de mon corps", lâche-t-il.

Du côté des applis, les plus utilisées par les Français sont Netflix et Deezer juste avant les...Tinder, AdopteUnMec, Badoo et Lovoo, d'après le classement de l'entreprise spécialisée AppAnnie. Dans la catégorie cuisine, McDo et UberEats tiennent la dragée haute à Marmiton et La Fourchette. Quant à nos déplacements, Google Maps, Apple Plans et Waze, ont un train d'avance face à la SNCF, RATP et Blablacar. Sans oublier le shopping qui se fait par 30% de plus via nos écrans de poche.

Mais le monde des smartphones évolue très rapidement, et il y a fort à parier que notre utilisation va radicalement changer. Il n'est pas question ici de la 5G qui doit arriver en France cette année, ni même des écrans pliables ou enroulables, mais d'innovations qui vont se servir des capteurs embarquées sur nos téléphones. "Il y en a de plus en plus", décrit au micro d'Europe 1 l’analyste Thomas Husson, du cabinet Forrester.

Des capteurs olfactifs d'ici 4-5 ans ?

"Notre téléphone va nous aider à scanner le monde autour de nous. Par exemple, tout ce qui est réalité augmentée va se développer à vitesse grand V", prédit-il. Anticipant même des applications qui pourraient nous permettre de "scanner notre nourriture grâce à des capteurs olfactifs" d'ici 4-5 ans. Mais avant de de partager avec vos amis le résultat d'un test olfactif de votre plat pris au restaurant, ce sont surtout des progrès sur les batteries qui sont attendus dans les prochaines années.

Pas forcément pour qu’elles tiennent plus longtemps, mais pour qu’elles se rechargent beaucoup plus vite, en 10 minutes seulement. Certains prototypes le permettent, ce serait déjà une petite révolution.