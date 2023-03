Énergie : «Il faut que l'on fasse entrer dans les mœurs cette sobriété», estime le président de RTE

Novembre 2022. Alors que les températures commençaient à décliner sur l'Hexagone, RTE ne cachait pas sa préoccupation. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France alertait sur le risque "élevé" de tensions au mois de janvier, traditionnellement le plus froid de l'année, en raison du redémarrage plus lent que prévu des réacteurs nucléaires EDF à l'arrêt. Quelques semaines plus tard, le gouvernement transmettait aux préfets une circulaire comportant diverses consignes à suivre dans le cas où des délestages auraient lieu. Une solution qui aurait entrainé des coupures de courant lors des pics de consommation.

Quatre mois plus tard, au moment de dresser le bilan de la saison estivale, l'heure est au soulagement du côté de RTE. "La France a beaucoup moins consommé que ce qui était prévu. Grosso modo, la France a économisé 9%. On n'avait jamais vu ça", confie Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE dans l'émission La France bouge ce mercredi. Un constat qui peut s'expliquer par les températures hivernales, relativement clémentes cette année, l'importation massive d'électricité mais aussi par la sobriété énergétique adoptée par les Français, désireux de réduire la facture. "Il y a des Français qui ont fait des gestes tout simplement citoyens pour faire attention", salue Xavier Piechaczyk. Des comportements responsables qui ont permis au pays d'éviter le pire, malgré une production électrique au plus bas depuis trois décennies.

"Maintenant, tout le monde est presque entraîné"

Un effort collectif, également observé par les entreprises, et qu'il convient d'ancrer désormais dans les habitudes, estime le dirigeant. "Il faut que l'on transforme les gestes qui ont été faits cet hiver en gestes réguliers et que l'on fasse entrer dans les mœurs cette sobriété." Un objectif largement atteignable selon lui, compte-tenu de la prise de conscience qui s'est opérée au sein des foyers et des entreprises. "Je trouve que cela a fait changer l'état d'esprit du monde des bureaux qui essaie de s'automatiser, de faire attention à sa consommation, qui ne chauffe pas inutilement, qui essaie d'éteindre les lumières le soir", développe-t-il au micro d'Élisabeth Assayag.

Pour faire perdurer ces bons réflexes, Xavier Piechaczyk a un plan. "On va tenir à jour notre application EcoWatt pour qu'on soit toujours en alerte et qu'on continue à faire comprendre aux Français comment ça fonctionne. Et que le jour où la situation se tend, il faut être au rendez-vous. On a monté 300 partenariats avec de très grandes entreprises, avec de grandes collectivités locales. Maintenant, tout le monde est presque entraîné."