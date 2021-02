En réponse à Springora, Matzneff écrit un nouveau livre et cherche à le faire éditer

L'ouvrage devrait sans aucun doute faire polémique. Visé par une enquête pour viols sur mineurs de moins de 15 ans, Gabriel Matzneff va publier un livre, Vanessavirus, dans lequel il répond au Consentement de Vanessa Springora, qui racontait sa relation adolescente avec l'écrivain. Selon le site internet Actualitté, le livre devrait sortir le 15 février.

Gabriel Matzneff avait prévenu il y a quelques mois qu'il se défendrait dans un ouvrage. Mais ce dernier ne sera en tout cas certainement pas diffusé dans le circuit classique, car aucun éditeur n'accepte de le publier, et surtout pas son éditeur historique Gallimard. Aucun libraire ne le proposerait non plus à ses clients.

Des exemplaires vendus entre 100... et 650 euros

Pour diffuser son livre, l'écrivain a donc lancé une souscription en ligne, pour l'instant uniquement à sa garde rapprochée. Gabriel Matzneff a en effet conservé un noyau de lecteurs fidèles qui le soutiennent depuis le début de l'affaire. À une poignée de contacts de son répertoire, par mail ou par courrier, l'auteur de 84 ans a envoyé sa proposition, promettant un exemplaire de Vanessavirus contre un chèque de 100 euros... 650 euros pour un exemplaire dédicacé. Selon L'Obs, 10 exemplaires à 650 euros l'unité sont disponibles, et 190 exemplaires ordinaires à 100 euros, soit un chiffre d'affaires maximal de 25.500 euros.

Pour l'heure, on ne sait rien du contenu du livre, mais une source proche de Gabriel Matzneff a confirmé son existence à Europe 1.