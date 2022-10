En Loire-Atlantique, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en carburant

Un irréductible pour s'approvisionner. En pleine grève à TotalEnergies et Esso-ExxonMobil, il existe un département dans lequel il n'y a pas de problème d'approvisionnement en carburant : la Loire-Atlantique ! Et cela, malgré la fermeture de la raffinerie de Donges. À Donges, les camions-citernes ont trouvé porte close mercredi matin devant la raffinerie TotalEnergies où un blocus a été décidé par les syndicats. Tous ont donc mis le cap sur un autre dépôt voisin, également à Donges, qui lui, continue d'approvisionner.

"Il y a tellement de monde"

Au volant de son camion, Jean-Louis s'apprête à aller remplir sa citerne. Charger jusqu'à 39.000 litres de carburant à Donges, c'est encore possible mais à condition d'aller à la SFDM, un site détenu à 95% par l'État. C'est ici, après avoir été refoulé de chez Total, que les camions-citernes ont convergé massivement, comme l'a constaté Stéphane, qui patiente, lui, depuis près d'une heure et demie au volant, qu'une ligne de ravitaillement se libère. "Habituellement, on fait trois quarts d'heure, une heure d'attente. On s'attendait plus à trois ou quatre heures d'attente parce que quand il y a des événements comme ça, c'est compliqué, il y a tellement de monde. Ils ne peuvent plus charger ailleurs, donc ils viennent là où il y a du produit. Ça se trouve demain on nous dira qu'il n'y a plus de produit, on ne sait pas pour l'instant",

Du carburant, il y en a. La plupart des chauffeurs rencontrés mercredi après-midi, on en était même à leur deuxième, voire troisième rotation de la journée. Et les approvisionnements concernaient des stations situées dans tout l'Ouest.