EN IMAGES - Ouigo : espace de relaxation, prises électriques... Découvrez l'intérieur des nouvelles rames

Ouigo a présenté jeudi un éventail de nouveautés pour ses rames nouvelle génération, qui devraient remplacer la totalité des rames d'ici trois à quatre ans selon Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités. Découvrez l'intérieur de ces nouveaux trains de l'offre low-cost de la SNCF.

Le service de trains Ouigo a annoncé jeudi une expansion de son offre, avec de nouvelles lignes et de nouvelles rames qui devraient proposer plus de confort aux voyageurs de cette offre low-cost de la SNCF. Un espace de relaxation au centre de la rame pour se dégourdir les jambes, des prises électriques pour chaque passager, 16 crochets à vélo et 10% d'espace en plus pour les bagages : Ouigo a présenté jeudi un éventail de nouveautés pour ses rames nouvelle génération, qui devraient remplacer la totalité des rames d'ici trois à quatre ans, selon Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités.

"Les Français veulent plus de trains, plus de places, et un train abordable. La réponse, c'est Ouigo", a-t-il ajouté, rappelant que "50% des places sont vendues à moins de 30 euros".

L'intérieur des nouveaux Ouigo. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

33 millions de clients annuels visés d'ici à 2030

Ouigo prévoit de passer de 38 à 50 rames d'ici à 2027, pour un objectif de 33 millions de clients annuels d'ici à 2030, soit 8 millions de plus qu'actuellement. Les rames nouvelles générations pourront accueillir 653 passagers, contre 644 actuellement, et offriront "un design et un confort améliorés", a promis Jérôme Laffon, directeur général de Ouigo.

Critiqué par plusieurs syndicats au début de l'année sur la propreté de ses rames, Ouigo assure avoir investi dans des équipes de "commandos propreté" qui interviennent en journée à bord des trains. Concernant la demande des voyageurs d'un service minimum de restauration, cette dernière est étudiée par Ouigo, qui expérimente actuellement un système de "trolley" : un chariot ambulant. En revanche, la création d'un wagon-bar sur le modèle des TGV INOUI ou l'installation de distributeurs automatiques ne sont pas envisagées, pour des questions de coût.

Les nouvelles rames Ouigo intègrent des innovations écologiques, telles que des vitres qui limitent la surchauffe l'été et donc l'usage de la climatisation, et le recyclage de l'eau des lave-mains dans les toilettes. Des fauteuils plus accessibles pour les personnes en situation de handicap seront également disponibles.

75 gares desservies en 2027

Ouigo entend bien étendre son réseau avec de nouvelles destinations et des fréquences accrues. D'ici à la fin de l'année, une nouvelle ligne reliant Paris à Hendaye, via Dax, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, entrera en service, ainsi qu'un troisième aller-retour quotidien entre Paris et Rennes.

La ligne va également être renforcée, dès le 12 mai, par un troisième aller-retour en Ouigo "train classique", des trains plus lents mais moins chers. Des allers-retours supplémentaires en Ouigo "grande vitesse" sont prévus vers Montpellier dès l'été 2026 et vers Lyon à partir de décembre 2026.

Enfin, plusieurs projets sont à l'étude, dont le renforcement de la desserte entre Strasbourg et Paris, une offre entre Paris Gare du Nord et Lille, ainsi que de nouvelles liaisons entre grandes métropoles régionales. Ouigo vise 75 gares desservies en France en 2027, contre une soixantaine actuellement.

Avec ses nouvelles rames et lignes, Ouigo veut doubler sa clientèle transportée d'ici à 2030 et atteindre 30% du marché de la grande vitesse au sein de SNCF Voyageurs. Déjà implanté en Espagne et en discussions en Italie, Ouigo a de fortes ambitions à l'étranger: "on ne s'interdit pas d'exporter ce modèle low-cost partout en Europe", a affirmé Alain Krakovitch.