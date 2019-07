EN DIRECT - C'est parti pour le défilé militaire sur les Champs-Élysées

L'ESSENTIEL EN DIRECT

4.300 militaires, 196 véhicules, 237 chevaux, 69 avions, 39 hélicoptères… Comme chaque année, c'est un ballet parfaitement chorégraphié qui défile sur l'avenue des Champs-Élysées pour le 14-Juillet. La coopération militaire européenne, chère au président Emmanuel Macron, est l'un des thèmes centraux de l'édition 2019, conclue par un hommage aux blessés de guerre.

Les infos à retenir : Emmanuel Macron a entamé la revue des troupes vers 10 heures, sous quelques huées

4.300 militaires défilent sur les Champs-Élysées

La coopération militaire européenne est à l'honneur cette année

Macron accueilli par quelques sifflets

Le chef de l'État a démarré sa revue des troupes en partant de la place de l'Étoile vers 10 heures, pour descendre l'avenue des Champs-Élysées et saluer la foule rassemblée sur les côtés de la célèbre avenue. Une partie du public l'a sifflé.

14 juillet: Emmanuel Macron hué au début de son passage sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/c7N6qorO2Q — BFMTV (@BFMTV) 14 juillet 2019

L'Europe à l'honneur

Sous la devise "Protéger ensemble", les dix pays européens participant à l'Initiative européenne d'intervention (IEI) - née il y a un an sous l'impulsion du président Macron, et qui a pour objectif de développer une "culture stratégique partagée" - seront les invités d'honneur.

Peu après 10 heures, après le passage inaugural des troupes par Emmanuel Macron, le traditionnel défilé sera ouvert par des militaires venus d'Allemagne, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, d'Estonie, de Finlande, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui descendront les Champs Elysées avec leurs emblèmes. Plusieurs avions et hélicoptères européens seront intégrés au sein du défilé aérien dans le ciel de Paris.

Homme volant, drones et robots

Le premier tableau du défilé, débuté à 10h25, est consacré à l'innovation de défense, priorité affichée des armées. Robots, drones et exosquelettes utilisés par les militaires seront déployés place de la Concorde, devant la tribune présidentielle, tandis que les nouveautés technologiques dans le spatial, l'aérien, le terrestre, le maritime et le cybernétique sont présentées sur grand écran.

14-Juillet: des robots militaires, fleurons de l'innovation technologique, défilent devant la tribune présidentielle pic.twitter.com/qgBY9kic4s — BFMTV (@BFMTV) 14 juillet 2019

Les spectateurs auront droit à une démonstration futuriste de Flyboard Air, une plate-forme volante propulsée par cinq réacteurs à jet d'air, inventée par le champion du monde de jet-ski marseillais Franky Zapata, qui pilotera lui-même son engin à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol.

Focus sur le Mistral

Un total de 68 marins du porte-hélicoptères Mistral seront à l'honneur lors de ce défilé. Moins connu que le porte-avions Charles de Gaulle, il s'agit pourtant d'un des plus imposants navires de la Marine Nationale. Europe 1 a pu embarquer pendant deux jours à bord et vous emmène dans le quotidien millimétré d'un porte-hélicoptères de l'armée française.

Crédits Théo Maneval/Europe1

Des nouveaux venus

Le tout nouveau véhicule blindé lourd, le Griffon, destiné à remplacer le vénérable VAB, descendra les Champs Elysées. Le Griffon promet d'améliorer la protection des soldats engagés au combat avec un blindage plus performant contre les tirs, les mines et les engins explosifs improvisés (IED), une mitrailleuse téléopérée, des capteurs dernière génération et la climatisation.

L'armée de l'Air fera défiler pour la première fois son nouvel avion d'entraînement Pilatus PC-21, sur lequel les futurs pilotes de chasse sont désormais formés. Le Transall C160 Gabriel, un avion espion très rarement montré, fera lui aussi une apparition dans le ciel parisien.

Blessés d'hier et d'aujourd'hui

Le tableau final du défilé sera consacré aux blessés des armées, en écho au défilé du 14 juillet 1919, ouvert, 100 ans plus tôt, par les invalides et gueules cassées de la Première guerre mondiale. Trois pensionnaires des Invalides en fauteuil roulant défileront aux côtés de trois militaires récemment blessés en opérations, au son de la musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ils seront rejoints par des sportifs blessés, symboles de la reconstruction.

Un défilé sous haute sécurité

Les autorités ont établi un périmètre de protection en deux temps. Le premier commence à 6h30 autour des Champs-Elysées et jusqu'aux Tuileries. Dès 7h30, ce périmètre sera étendu jusqu'à la Porte Maillot d'un côté et au musée du Louvre de l'autre. Les bords de Seine et les Invalides seront également concernés.

À l'intérieur de ce périmètre, les règles sont strictes : pas de boissons alcoolisées ni de bouteilles en verre, interdiction de circuler en véhicules à moteur ou d'avoir un animal considéré comme dangereux, ni de transporter des articles pyrotechniques, comme des pétards, ou des armes par nature, y compris factices. Des filtrages seront déployés avec des palpations de sécurité, des inspections visuelles mais aussi la fouilles des sacs et bagages.