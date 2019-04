EN DIRECT - Suivez la 23ème journée de mobilisation des gilets jaunes

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le rituel du samedi se poursuit, ce 20 avril. Pour la 23ème fois, les "gilets jaunes" comptent bien faire entendre leurs revendications dans la rue. Ni l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, lundi, ni les annonces d'Emmanuel Macron relayées par la presse toute la semaine n'ont eu raison de la détermination des manifestants.

Pour cet "acte 23", rendez-vous est donné à Paris. Deux itinéraires de manifestation, dont l'un qui court de la basilique Saint-Denis, dans le 93, jusqu'à Jussieu, dans le 5ème arrondissement de Paris, ont été autorisés par la préfecture de police. Ce qui n'a pas empêché certains d'appeler à se rendre dans les périmètres interdits, notamment aux abords des Champs-Élysées.

Les informations à retenir : Les "gilets jaunes" ont comme mot d'ordre de se rendre massivement à Paris pour cette 23ème journée de mobilisation

Après une baisse de participation la semaine dernière, le mouvement espère se relancer dans une atmosphère printanière

Toute la semaine, les autorités ont anticipé un regain de violence avec la participation massive de "black blocs", avant que finalement le risque ne soit réévalué à la baisse

Paris sous haute surveillance

Samedi matin, la capitale est sous haute surveillance. Sur la place de l'Étoile, blindés et CRS s'assurent de boucler le secteur des Champs-Élysées, tandis que seuls les professionnels travaillant alentours sont autorisés à passer les barrages mis en place autour de la place de la Concorde. Du côté des transports, la RATP a fait le choix drastique d'interrompre totalement le trafic sur de nombreux tronçons du métro : la ligne 1 est coupée entre Châtelet et La Défense, la ligne 6 entre Étoile et Trocadéro, ainsi que les lignes 8, 9, 12 et 13.

Pendant ce temps, les premiers "gilets jaunes" se rassemblent autour de Bercy. C'est là qu'étaient prévus deux départs de défilé avant que la préfecture ne les interdise.

Objectif : relancer le mouvement

Pour les "gilets jaunes", tout l'enjeu est de prouver que le mouvement ne s'essouffle pas, alors que le samedi précédent a été marqué par une baisse du nombre de manifestants. Sur Facebook, beaucoup se félicitaient notamment du beau temps, propice aux rassemblements en plein air. Cette semaine, l'afflux massif de dons très importants de la part de milliardaires (Arnaut, Pinault, Bettencourt) pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, touchée par un incendie lundi, ont accentué, pour beaucoup, le sentiment d'injustice sociale prégnant depuis des mois. Quant aux annonces d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas été faites en bonne et due forme mais ont fuité dans la presse, elles n'ont pas calmé la grogne.

Le risque de violence réévalué à la baisse. La question de la sécurité sera bien sûr cruciale. Quelque 60.000 gendarmes et policiers sont déployés sur tout le territoire, et les autorités comptent aussi s'appuyer sur les outils fournis par la loi anti-casseurs, comme les fouilles, les interpellations préventives et la délimitation de périmètres interdits. Alors qu'une présence massive de manifestants de l'ultra-gauche et de "black blocs" avait été anticipée, le risque de flambée de violences a finalement été réévalué à la baisse. Beaucoup de ces militants les plus extrêmes se réserveraient en effet pour "frapper" un grand coup lors des manifestations du 1er-Mai. "Les 'black blocs', ce n'est jamais une science exacte", résume David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, pour Europe 1. "Certaines personnes peuvent s'agréger dans ce mouvement-là, y compris des ex-gilets-jaunes qui se sont radicalisés. Il y a un fort risque de présence de 'black blocs' mais le chiffrer est toujours délicat."