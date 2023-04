EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la 11e journée de mobilisation du 6 avril

Nouvelle journée de grève et de mobilisations interprofessionnelles contre la réforme des retraites ce jeudi 6 avril. Au lendemain d'une réunion entre Élisabeth Borne et les syndicats en forme "d'échec" selon l'intersyndicale, les opposants battent de nouveau le pavé contre le projet de loi. Une onzième journée de contestation au cours de laquelle les organisations syndicales espèrent voir un regain de mobilisation, tandis que, selon les informations d'Europe 1, la direction du renseignement s'attend à voir entre 600.000 et 800.000 manifestants dans tout le pays. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir : 11e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce jeudi

Jusqu'à 800.000 personnes attendues dans toute la France

Dans le secteur des transports, les perturbations devraient être contenues

Jusqu'à 800.000 personnes attendues dans la rue en France, 90.000 à Paris

Selon les informations d'Europe 1, la direction du renseignement s'attend en tout cas à une mobilisation comprise entre 600.000 et 800.000 personnes dans les rues du pays et entre 60.000 à 90.000 personnes dans la capitale, où le défilé ira d'Invalides à Place d'Italie. Un chiffre en baisse par rapport à la dixième journée de mobilisation mardi dernier qui avait vu défiler 93.000 personnes dans la capitale, selon le ministère de l'Intérieur. La direction du renseignement anticipe par ailleurs la présence de 500 à 1.000 éléments à risque à Paris. 11.500 policiers et gendarmes seront mobilisés, alors que les derniers cortèges ont été émaillés de tensions.

Dans les autres villes, les cortèges les plus étoffés prendront forme à Toulouse (17.500 personnes), Nantes (16.500 personnes), Rennes et Lyon (15.000 personnes), Montpellier (12.500 personnes), Brest (12.000 personnes), Bordeaux et Grenoble (10.000 personnes), Saint-Nazaire (9.000 personnes), Marseille, Quimper, Clermont-Ferrand et Pau (8.000 personnes), Angers, Le Mans et Toulon (6.500 personnes), Besançon, Orléans et Bayonne (6.000 personnes), Perpignan (5.500 personnes), Charleville-Mézières, Narbonne, Valence, Tours, Nancy, Lorient, Metz et Strasbourg (5.000 personnes).

À Bordeaux et Brest, les prochaines mobilisations seront de nouveau à risque. Le renseignement redoute des dégradations de mobiliers urbains, d'enseignes et des provocations envers les forces de l'ordre.

Les prévisions de trafic pour ce jeudi

Peu de difficultés notables dans les trains, avions et métros ce jeudi. À Paris, le trafic sera "quasi normal" à la RATP tandis que la SNCF prévoit 3 TGV sur 4 et 1 TER sur 2 en moyenne. Quant au secteur aérien, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols dans plusieurs aéroports français en régions jeudi.

Le gouvernement dans l'impasse après l'échec des discussions avec l'intersyndicale

L'intersyndicale et la Première ministre se sont rencontrées ce mercredi pour échanger après le passage en force de la réforme des retraites au Parlement. À la sortie de la rencontre, les forces syndicales ont pointé "l'échec" de cette réunion, Élisabeth Borne ayant refusé le retrait de la loi.