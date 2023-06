Deux policiers en civil agressés à Marseille : enquête ouverte pour tentatives de meurtre

Une enquête pour tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte vendredi à Marseille après l'agression de deux policiers en civil dans la nuit, en marge des tensions consécutives à la mort de Nahel, a annoncé le parquet. "Bloqués par un incendie de poubelles", vers 3h20 du matin vendredi, ces deux policiers ont été "pris à partie par un groupe d'une vingtaine d'individus", a précisé le communiqué du parquet, qui souligne que "l'un d'eux a été reconnu en sa qualité de policier".

Après être sortis de leur véhicule, les deux hommes ont été "violemment frappés", l'un présentant une fracture au niveau d'un œil et une "estafilade" d'un coup de couteau au poignet, l'autre un traumatisme crânien pour lequel il était encore hospitalisé vendredi après-midi. Il a été à nouveau placé en observation après avoir été pris de malaise à l'issue de son examen par l'unité médicale judiciaire.

38 policiers blessés

L'un travaille à la police judiciaire, l'autre sur la voie publique, selon une source policière interrogée par l'AFP. Leurs éventuelles incapacités totales de travail (ITT) n'ont pas été précisées. Depuis mardi soir, de nombreuses villes sont secouées par des violences et dégradations nocturnes, au-delà de la région parisienne, en réaction à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. A Marseille, les premières tensions ont éclaté jeudi soir, la nuit se soldant finalement par 56 interpellations. 38 policiers ont été blessés, dont certains ont dû être hospitalisés.

Plusieurs dizaines de magasins et des voitures ont été dégradés et/ou incendiés dans le centre-ville. De même la façade vitrée de la bibliothèque de l'Alcazar, la plus grande de la ville, a été endommagée. Pour vendredi soir, tout rassemblement a été interdit dans le centre de Marseille, les restaurateurs ont été invités à ranger leurs terrasses en début de soirée et les transports en commun seront mis à l'arrêt en fin d'après-midi.