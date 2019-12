EN DIRECT - Grève : le point sur les conditions de circulation

EN DIRECT

Les automobilistes se préparent à une journée de galères. Alors que la grève contre la réforme des retraites va fortement perturber les transports publics, de nombreux usagers devraient se reporter vers leurs voitures pour se déplacer. Conséquence, le trafic routier devrait être chargé, en particulier autour des grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Lyon. Suivez les conditions de circulation en direct sur Europe1.fr.

Les trois infos à retenir : La grève contre la réforme des retraites va fortement perturber les transports publics

Le trafic routier devrait être compliqué autour des grandes villes

Europe 1 fait le point sur la situation tout au long de la journée

Une soixantaine de kilomètres de bouchons en Île-de-France à 9 heures...

Le site Sytadin recensait un peu plus de 60 kilomètres de bouchons en Île-de-France à 9 heures, des conditions de trafic inhabituelles pour cette heure-ci... à laquelle on compte normalement beaucoup plus d'embouteillages !

...des conditions de circulation relativement normales dans le reste de la France

Dans le reste du territoire, les conditions de circulation sont plutôt habituelles. Sur l'A21 et l'A1, depuis Lens en direction de Lille, les transporteurs routiers mènent une opération escargot qui pénalise le trafic.

Les applications et sites internet pour voir les conditions en direct

Plusieurs sites internet vous seront d’une grande aide pour connaître vos conditions de circulation. L’application Waze, utilisée par des centaines de milliers d’automobilistes, sera par exemple très utile. Google Maps suit également l’état du trafic routier en direct. Autre sites que vous pouvez privilégier pour prévoir vos déplacements : infotrafic.com, viamichelin.fr, ou encore sytadin.fr si vous habitez en Île-de-France.