EN DIRECT - "Gilets jaunes" : suivez l'"acte 17" de la mobilisation

Près de quatre mois après le début du mouvement, les "gilets jaunes" n'ont pas baissé pavillon. Le week-end dernier, la mobilisation s'était essoufflée : pour l'"acte 17", l'heure est donc à la remotivation. Sit-in, flash-mob, défilés avec des collectifs féministes… Des actions inédites sont prévues samedi à Paris, tandis que plusieurs dizaines de rassemblements sont organisés en régions.

Les principales informations à retenir : À Paris, un grand sit-in est prévu cet après-midi au Champ-de-Mars

Plusieurs dizaines de rassemblements sont organisés en régions, notamment à Bordeaux ou devant la préfecture de Haute-Loire

Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur avait recensé 39.300 manifestants en France, dont 4.000 à Paris, des chiffres en forte baisse par rapport aux semaines précédentes

Un "énorme" sit-in prévu à Paris

Plutôt que les habituelles manifestations du samedi, les "gilets jaunes" semblent cette fois avoir opté pour un sit-in au Champ-de-Mars, autrement dit devant la Tour Eiffel, jusqu'à dimanche soir. Sur l'événement Facebook baptisé "Acte Décisif: NOUS NE Bougerons PAS !", quelque 1.500 personnes promettaient d'y participer, vendredi soir, tandis que 6.600 autres étaient intéressées.

Maxime Nicolle, l'une des figures de la contestation, avait déjà annoncé il y a quelques semaines, en direct sur Facebook, qu’un "énorme sit-in" allait "paralyser la capitale". Toutes les régions sont ainsi invitées à se rassembler à Paris ce week-end. "Samedi, ça va être une date très très importante", promettait encore lundi une autre figure des "gilets jaunes", Éric Drouet. "Il y a énormément de choses qui se mettent en place : les covoiturages, les hébergements, etc. Ça va être une grosse date". Même son de cloche chez Priscillia Ludosky, qui encourage à "assiéger le Champ-de-Mars (...) jusqu'à obtention de nos revendications sociales, fiscales et climatiques".

Interrogé sur le sujet vendredi, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'il s'agissait d'"un lieu public": "S'ils veulent s'y asseoir en sérénité, ils peuvent le faire, mais le mieux est qu'ils déclarent leur intention plutôt que de le faire sur les réseaux sociaux", commentait Christophe Castaner. "Rien n'interdit les manifestations mais il y a des règles assez simples qui consistent juste à les déclarer".

Des défilés communs avec des collectifs féministes

Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, les femmes "gilets jaunes" ont également prévu de "donner de la voix", d'après le nom d'un événement attirant moins de 400 participant(e)s, mais plus de 2.200 interessé(e)s. Le cortège devrait partir des Champs-Élysées à 11 heures pour se rendre jusqu'au jardin du Luxembourg.

Seront donc présentes les femmes "en jaune pour mettre en avant les femmes qui occupent une grande place dans le mouvement (...) en rose, les assistantes maternelles, mobilisées depuis le 2 février contre le MEDEF et le gouvernement (...) en violet avec le collectif #8mars15h40 qui appelle à porter un foulard violet pour dénoncer les inégalités salariales et les violences sexistes et sexuelles (...) en rouge, les nombreuses mobilisations sociales qui se donneront rendez-vous ce 9 mars, et notamment celle des intermittent.e.s".

Un flash-mob à Roissy

Autre nouveauté ce samedi : certains "gilets jaunes" appellent à se rassembler à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Le plan est le suivant : après s'être retrouvés à 12 heures, près du terminal 1, "sans gilet apparent avec un passeport si possible et un sac de voyage pour tromper les forces de l'ordre" les manifestants enfileront leur célèbre tenue en même temps, une heure plus tard, alors qu'une musique retentira. Le tout, "sans bloquer les accès des départs aux voyageurs".

En régions

Plusieurs dizaines de rassemblements sont aussi prévus en régions, notamment à Lyon, Châteauroux, Grenoble, Strasbourg, Brest, Amiens… À Toulouse, le rendez-vous est fixé à 13h30 à Jean Jaurès, quand les "gilets jaunes" lillois ont prévu de se regrouper à 12h30 sur la place de la République.

Entre 2000 et 3000 manifestants sont également attendus devant la préfecture de Haute-Loire, qui avait été incendiée le 2 décembre dernier. Comme le rapporte France 3 Rhône Alpes, l’administration a déjà averti les commerçants de la présence de ces cortèges, dans lesquels pourrait se trouver une centaine de casseurs.

Enfin, Bordeaux devrait encore être l'un des points chauds de la contestation. L'événement Facebook "ACTE 17 : 20.000 A BORDEAUX !!" rassemble quelque 700 participants et plus de 2 000 personnes intéressées. Le rendez-vous est donné à 13 heures, place de la Bouse.